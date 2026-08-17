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Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trong phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

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Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trong phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TCB với giá trị khoảng 60 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần khá ảm đạm khi thiếu hụt sự gia nhập của dòng tiền. Đóng cửa, VN-Index giảm 2 điểm xuống 1.727 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 587 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 602 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TCB với giá trị khoảng 60 tỷ đồng. Xếp sau là VNM với 46 tỷ đồng, HDB 29 tỷ đồng, NVL 20 tỷ đồng và KDH 17 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 237 tỷ đồng, theo sau là VHM 106 tỷ đồng, ACB 96 tỷ đồng, SSI 54 tỷ đồng và GMD 47 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 5 tỷ đồng. Theo sau là VTZ với gần 1 tỷ đồng, MBS khoảng 0,4 tỷ đồng, trong khi CIA và PLC cùng được mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận CEO đứng đầu với gần 4 tỷ đồng, tiếp đến là C69 hơn 1 tỷ đồng, NTP gần 1 tỷ đồng, IDC khoảng 0,7 tỷ đồng và TNG khoảng 0,5 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 16 tỷ đồng

Chiều mua, MSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 15 tỷ đồng, bỏ xa F88 với 2 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về HNG và ACV, cùng khoảng 0,3 tỷ đồng, trong khi MML được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, ABB bị bán ròng gần 2 tỷ đồng, QNS hơn 1 tỷ đồng và EIC khoảng 0,1 tỷ đồng; bảng dữ liệu không ghi nhận thêm mã bán ròng đáng kể trong top hiển thị.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

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