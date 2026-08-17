Bảo Tín Minh Châu nhập cuộc thị trường bạc tích trữ với thương hiệu riêng

Thị trường bạc tích trữ trong nước vừa có thêm một cái tên đáng chú ý khi Bảo Tín Minh Châu (BTMC) chính thức mở bán dòng Bạc Rồng Thăng Long từ ngày 10/8/2026 tại các cơ sở kinh doanh và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Bạc Rồng Thăng Long là một trong những dòng sản phẩm tích lũy thế hệ mới được BTMC đưa ra thị trường, bên cạnh Đồng Xu Vàng Rồng Thăng Long.

Sản phẩm bạc được thiết kế với nhiều bản vị gồm 1 lượng, 2 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 0,5 kg và 1 kg, qua đó phục vụ các nhu cầu tích lũy với quy mô vốn khác nhau. Một điểm đáng chú ý là mỗi bản vị Bạc Rồng Thăng Long được gắn chip NFC chống giả.

Đây không phải lần đầu Bảo Tín Minh Châu tham gia kinh doanh bạc tích trữ. Trước đó, từ tháng 10/2025, doanh nghiệp đã hợp tác với CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý để phân phối chính thức các sản phẩm bạc tích lũy Phú Quý tại hệ thống của mình.

Tuy nhiên, việc ra mắt Bạc Rồng Thăng Long đánh dấu bước tiến mới khi BTMC trực tiếp đưa ra thị trường một dòng bạc tích trữ mang thương hiệu riêng.

Bạc Rồng Thăng Long 1 lượng hơn 2,3 triệu đồng

Theo bảng giá của Bảo Tín Minh Châu tại ngày 17/8, Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng đang được mua vào ở mức 2,182 triệu đồng và bán ra 2,305 triệu đồng, tương ứng chênh lệch mua - bán khoảng 123.000 đồng/lượng.

Loại 5 lượng có giá mua vào hơn 10,91 triệu đồng và bán ra hơn 11,52 triệu đồng.

Với các bản vị lớn hơn, bạc thỏi Rồng Thăng Long 0,5 kg được niêm yết ở mức khoảng 29,09 triệu đồng mua vào và 30,73 triệu đồng bán ra. Bạc thỏi 1 kg có giá mua vào khoảng 58,17 triệu đồng và bán ra 61,45 triệu đồng, chênh lệch giữa hai chiều hơn 3,27 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, giá Bạc Rồng Thăng Long hiện thấp hơn các dòng bạc tích trữ khác cũng đang được Bảo Tín Minh Châu niêm yết.

Cụ thể, bạc miếng Phú Quý Ag 999 loại 1 lượng có giá mua vào 2,326 triệu đồng và bán ra 2,398 triệu đồng, cao hơn Bạc Rồng Thăng Long lần lượt khoảng 144.000 đồng và 93.000 đồng mỗi lượng.

Ở bản vị 1 kg, bạc Phú Quý được niêm yết mua vào khoảng 62,03 triệu đồng và bán ra 63,95 triệu đồng. Như vậy, giá bán bạc Phú Quý cao hơn Bạc Rồng Thăng Long cùng trọng lượng khoảng 2,5 triệu đồng.

Đối với Ancarat, bạc thỏi 1 kg đang được niêm yết ở mức 60,82 triệu đồng mua vào và 62,7 triệu đồng bán ra. Các sản phẩm 0,5 kg và 10 lượng lần lượt có giá bán 31,35 triệu đồng và 23,85 triệu đồng.

Việc Bảo Tín Minh Châu tung ra sản phẩm mang thương hiệu riêng diễn ra trong bối cảnh thị trường bạc vật chất trong nước ngày càng thu hút sự chú ý. So với vàng, bạc có giá trị trên mỗi đơn vị thấp hơn đáng kể, qua đó giúp nhà đầu tư có thể tham gia thị trường kim loại quý với số vốn ban đầu nhỏ hơn.

Sự xuất hiện của Bạc Rồng Thăng Long cũng cho thấy cuộc đua trên thị trường bạc tích trữ đang dần sôi động khi ngày càng nhiều thương hiệu vàng bạc lớn mở rộng sang phân khúc này, bên cạnh thị trường vàng truyền thống.