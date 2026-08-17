TGĐ Phan Quốc Công mua xong 1 triệu cổ phiếu PNJ

Ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa báo cáo mua thành công toàn bộ 1 triệu cổ phiếu PNJ như đã đăng ký.

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến ngày 14/8/2026 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, Tổng Giám đốc PNJ không nắm giữ cổ phiếu nào của công ty. Sau khi hoàn tất thương vụ, ông Công nâng sở hữu lên 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,2% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá trên sàn, Tổng Giám đốc PNJ đã chi khoảng 36 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Giao dịch của Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa trải qua quý kinh doanh có nhiều biến động. Trong quý 2/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 8.484 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm gần 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 437 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến PNJ báo lỗ trong quý là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, trong đó có hơn 865 tỷ đồng dự phòng liên quan tới hoạt động mua lại sản phẩm. Dù vậy, hoạt động bán hàng vẫn duy trì tăng trưởng, với doanh thu quý 2 đi lên so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của PNJ ở mức hơn 21.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngắn hạn với số dư gần 3.400 tỷ đồng tại thời điểm 30/6, tăng hơn 1.300 tỷ so với đầu năm. Tính cả tiền và tương đương tiền, PNJ nắm giữ lượng tiền mặt khoảng 4.000 tỷ trước khi biến cố kim cương xảy ra vào đầu tháng 7.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, PNJ đặt mục tiêu kinh doanh năm nay với doanh thu 48.660 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.409 tỷ đồng, tăng 21%.

Tuy nhiên mới đây, PNJ đã thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 25/8/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.