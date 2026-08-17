Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Việt Nam chính thức được chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9 và hoàn tất vào tháng 9/2027, nhằm hạn chế những cú sốc về thanh khoản.

Trong giai đoạn đầu, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và hoàn tất với phần bổ sung 35% còn lại vào tháng 9/2027.

Như vậy, tổng tỷ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau 4 giai đoạn, với hệ số phân bổ tăng dần từ 10%, 30%, 65% và hoàn tất đủ vào cuối kỳ.

Trong tuần này, chứng khoán Việt nhận tín hiệu mới từ FTSE Russell. (Ảnh minh họa).

Ngày 8/4, FTSE Russell đã công bố kết quả xác nhận chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Trong tài liệu công bố, FTSE Russell cũng đưa ra danh sách 32 cổ phiếu Việt Nam mang tính tham khảo, đã đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của bộ chỉ số FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu đến cuối ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh, danh sách cuối cùng các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện để được đưa vào các chỉ số FTSE Russell liên quan trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026 sẽ được công bố vào ngày 21/8/2026.

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) cũng nhận định, trong tuần tới, kỳ vọng xoay quanh sự kiện FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE GEIS ngày 21/8 có thể tạo điểm tựa tâm lý và giúp dòng tiền duy trì sự quan tâm đối với thị trường. Do đó, nếu lực bán hạ nhiệt và dòng tiền cải thiện tại vùng hỗ trợ, VN-Index có thể hình thành nền cân bằng mới trước khi xác lập hướng đi tiếp theo.

Theo OCBS, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co và kiểm định vùng 1.700 - 1.720 điểm trong các phiên đầu tuần sau khi chịu áp lực điều chỉnh trong hai phiên cuối tuần. Việc chỉ số chưa giữ được vùng 1.750 - 1.760 điểm cho thấy lực cung vẫn còn tương đối lớn, trong khi tâm lý thị trường đã thận trọng hơn.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư nên chủ động tăng tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý và hạn chế mua đuổi khi thị trường chưa xác lập vùng cân bằng. Có thể giải ngân từng phần khi cổ phiếu về vùng hỗ trợ, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và dòng tiền vẫn duy trì tích cực. Với các vị thế ngắn hạn đã đạt kỳ vọng, có thể chốt lời từng phần để bảo toàn thành quả, đồng thời duy trì danh mục cô đọng và dành nguồn lực cho các cơ hội rõ nét hơn khi thị trường ổn định trở lại.

CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam dự đoán, dòng tiền đón đầu nâng hạng trước hết sẽ là nhóm vốn hóa lớn, mang tính đại diện cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong báo cáo đánh giá gần đây, Mirae Asset dự báo có gần 40.000 tỷ đồng vốn từ các quỹ mô phỏng chỉ số thuộc FTSE chảy vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới, với hơn 30 cổ phiếu có khả năng được hưởng lợi.

“ Dòng tiền dự kiến chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, HPG, cũng như nhóm cổ phiếu ngân hàng “, Mirae Asset Việt Nam nhận định.