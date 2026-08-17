Một doanh nghiệp sắp trả gần 2.000 đồng/cp trong tháng 9, quá khứ từng bạo chi cổ tức tiền cao ngất ngưởng

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/8/2026 để trả cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền. Với tỷ lệ thực hiện 19,64%, tương ứng 1.964 đồng/cổ phiếu, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/9/2026.

Đây là đợt chi trả thứ ba của Pharmedic đối với cổ tức năm 2025. Trước đó, doanh nghiệp đã trả 1.000 đồng/cổ phiếu ở đợt 1 và 1.400 đồng/cổ phiếu ở đợt 2. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chi trả sắp tới, tổng cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 43,64%, tương ứng 4.364 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pharmedic dự kiến chi khoảng 18,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Mức cổ tức trên tiếp tục nối dài lịch sử chi trả tiền mặt khá cao của Pharmedic. Từ năm 2009, doanh nghiệp duy trì việc trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Riêng năm 2023, Pharmedic thực hiện 5 đợt chi trả với tổng cộng 19.100 đồng/cổ phiếu, tương đương 191% mệnh giá. Năm 2024, tổng cổ tức tiền mặt đạt 17.168 đồng/cổ phiếu, tương đương 171,68% mệnh giá.

Pharmedic tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Trực dụng Y tế PHARIMEX, thành lập ngày 30/6/1981. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm thuộc ngành y tế; đồng thời gia công, chế biến một số nguyên phụ liệu, sản xuất và kinh doanh một số hóa chất.

Chính sách cổ tức cao của Pharmedic được duy trì trên nền tảng kết quả kinh doanh tương đối ổn định. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 552 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt trên 82 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, hoạt động kinh doanh có phần chậm lại. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Pharmedic ghi nhận 257,67 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 36,35 tỷ đồng, giảm 19,34%.