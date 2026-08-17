Thanh khoản chứng khoán xuống thấp nhất 1 tháng

Thị trường chứng khoán vừa khởi đầu tuần mới khá ảm đạm với thanh khoản xuống thấp nhất trong vòng 1 tháng. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ ở mức 10.500 tỷ đồng, thấp nhất kể từ phiên 17/7.

Trong bối cảnh đó, áp lực từ khối ngoại tác động đáng kể đến diễn biến thị trường. Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ trên cả 3 sàn, tập trung vào các cổ phiếu VIC, VHM, ACB. 2 trong số 3 cổ phiếu này giảm khá mạnh phiên vừa qua khiến VN-Index mất điểm.

Sau 2 phiên giảm mạnh cuối tuần trước, tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng. Điểm sáng đến từ nhóm dầu khí, bán lẻ, bất động sản. Tuy nhiên, dòng tiền hạn hẹp khiến lực kéo không thật sự dứt khoát. Mặt khác, áp lực đã vơi bớt trên một số cổ phiếu giảm mạnh trước đó.

Dòng tiền “ngập ngừng” khi tuần này sẽ đáo hạn phái sinh tháng 8, đồng thời có một số luồng thông tin quan trọng được công bố. Theo lịch trình, ngày 21/8/2026, FTSE Russell dự kiến công bố danh mục chính thức các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Việt Nam chính thức được chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Trong ngắn hạn, rất khó để xác định chính xác xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng, với mặt bằng định giá hiện tại, thị trường đã về vùng rẻ và nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân, nhưng cần đầu tư có chọn lọc. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn lựa chọn những doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn, có lợi nhuận bền bỉ.

Chuyên gia Dragon Capital cho rằng bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp là một điểm sáng, khi 2026 được kỳ vọng là một trong những năm có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong khoảng 10 năm qua. Tuy nhiên, lợi nhuận nửa cuối năm có thể giảm tốc so với nửa đầu năm, với mức tăng trưởng vào khoảng 12-16%.

Ông Tuấn nhấn mạnh đến yếu tố chi phí vốn toàn cầu, mặt bằng lãi suất trong nước cũng là vấn đề đáng chú ý. Theo chuyên gia, nếu Việt Nam duy trì mục tiêu tăng trưởng 10%/năm, tổng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong 5 năm tới khoảng 1.460 tỷ USD, trong đó khu vực tư nhân cần khoảng 776 tỷ USD. Nhu cầu vốn lớn có thể tạo áp lực đáng kể lên hệ thống ngân hàng.

Áp lực này còn thể hiện qua khoảng cách ngày càng rộng giữa huy động và tín dụng. Đây cũng là lý do ông Tuấn cho rằng việc lãi suất tăng mạnh thời gian qua không đơn thuần là câu chuyện của các ngân hàng, mà phản ánh nhu cầu vốn rất lớn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng trong cái rủi vẫn có những yếu tố tích cực, khi lạm phát và tỷ giá chưa phải vấn đề quá lớn. Tỷ giá trên thị trường tự do hiện thấp hơn đáng kể so với tỷ giá liên ngân hàng. Trong bối cảnh vòng quay vốn và tiền còn thấp, áp lực lạm phát từ phía cầu không lớn trong khi nguồn cung vẫn dồi dào, do đó chưa có nhiều lý do để quá lo ngại.

Tỷ giá trên thị trường tự do hiện thấp hơn đáng kể so với tỷ giá liên ngân hàng. Diễn biến này cho thấy Ngân hàng Trung ương đang có điều kiện thuận lợi để gia tăng dự trữ ngoại hối. Đây cũng không phải hiện tượng thường xuyên xuất hiện. Ông dẫn lại năm 2006 và 2012 từng ghi nhận diễn biến tương tự, sau đó thị trường chứng khoán có những đợt tăng mạnh.