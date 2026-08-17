Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index giảm nhẹ
Thị trường chứng khoán ngày 17/8 ghi nhận giao dịch ảm đạm. VN-Index giằng co rồi kết phiên giảm nhẹ dưới tham chiếu.
Phiên 17/8, VN-Index giảm 1,62 điểm (-0,09%), xuống 1.727,46 điểm.
Nhóm VN30 lấy lại cân bằng khi kết phiên tăng nhẹ gần 1 điểm với 19 mã tăng và 10 mã giảm.
Nhóm ngân hàng với nhiều mã giảm như PCB -3,64%, LPB -2,86%, VPB -1,39%, ACB -1,35%; SHB, VIB, TCB, VCB, MBB… giảm nhẹ. Ngược chiều, mã tăng nổi bật là STB +2,63%. Ngoài ra còn có HDB +1,51%, SSB +1%; BID, TPB, CTG, ABB, KLB tăng nhẹ.
Nhóm chứng khoán có vài mã nhỏ tăng tốt là TCI +2,4%, TVS +2,5%, SBS +2,2%, SSI tăng hơn 1%; HCM tăng nhẹ, VPX, TCX tăng nhẹ. Ngược chiều, VIX, VCI, VND, SHS, VCK giảm giá song mức độ điều chỉnh không đáng kể.
Tại nhóm bất động sản, VIC giảm 1,2%, trong khi VHM đứng tại tham chiếu và NVL giảm nhẹ. Ngược chiều, NLG tăng tốt hơn 4% lên giá 23.750 đồng/cp; DIG tăng 1,39%, KDH +1,69%, PDR +1,26%, CEO +0,83%, VRE +1,88%, NLG +4,17% và TCH +2,09%. DXG đứng tại tham chiếu.
Nhóm năng lượng tích cực nhất thị trường với GAS tăng hơn 4% lên giá 79.100 đồng/cổ phiếu. BSR tăng 2,56%, PVT tăng 1,75%, PLX tăng 1,28% và PVD tăng 1,11%.
Nhóm bán lẻ có FRT tăng 2,87%, MWG tăng 1,52%. Ngược lại, PNJ giảm 0,82%, PET giảm 0,76% và DGW giảm 0,72%.
Khối ngoại giao dịch gần 3.500 tỷ đồng và bán ròng gần 600 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh là VIC 237 tỷ đồng, VHM 106 tỷ đồng, ACB 96 tỷ đồng, SSI 54 tỷ đồng, GMD 47 tỷ đồng, BID 30 tỷ đồng… Ngược chiều, các mã được mua ròng đáng kể là TCB 60 tỷ đồng, VNM 46 tỷ đồng, HDB 29 tỷ đồng, NVL 20 tỷ đồng…
Sàn HoSE khá cân bằng với 149 mã tăng và 152 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 522 triệu đơn vị, giá trị 13.886 tỷ đồng, giảm 29,2% về lượng và 28,4% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 125,25 triệu đơn vị, giá trị 3.331,5 tỷ đồng.
Sàn HNX có 62 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index giảm 1,35 điểm (-0,48%), xuống 278,64 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,6 triệu đơn vị, giá trị 621 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đã đóng góp 5,43 triệu đơn vị, giá trị hơn 117 tỷ đồng.
UPCoM-Index tăng 1,01 điểm (+0,79%) lên 128,18 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 16,66 triệu đơn vị, giá trị 314 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đã đóng góp 2,15 triệu đơn vị, giá trị 36,15 tỷ đồng.
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