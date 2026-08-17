Giá bạc trước cơ hội bứt phá, đà tăng dự báo tiếp tục mở rộng

Báo cáo mới phát hành của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý cho biết, trong tuần này, lịch kinh tế Mỹ không có nhiều dữ liệu đủ lớn để tạo biến động mạnh cho giá bạc. Thị trường chủ yếu theo dõi các tín hiệu từ Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) qua biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 và một số dữ liệu như đơn xin trợ cấp thất nghiệp, PMI để đánh giá thêm về sức khỏe nền kinh tế. Vì vậy, tác động từ yếu tố vĩ mô trong tuần có thể hạn chế hơn so với các tuần trước.

Bên cạnh đó, diễn biến địa chính trị nhiều khả năng sẽ là yếu tố chi phối chính, đặc biệt là căng thẳng Mỹ–Iran và tình hình tại eo biển Hormuz. Nếu các tín hiệu ngoại giao tích cực, điều này có thể làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và hỗ trợ giá bạc do USD và lợi suất trái phiếu suy yếu.

Về tồn kho, theo báo cáo của Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, tồn kho bạc tại SHFE tiếp tục tăng trong tuần qua, từ khoảng 1.284 tấn lên 1.306 tấn, tương đương tăng khoảng 22 tấn, tăng 1,7%. Diễn biến này cho thấy lượng bạc lưu trữ trong hệ thống kho Trung Quốc vẫn tiếp tục được bổ sung.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX tăng từ khoảng 10.387,6 tấn lên 10.426,8 tấn, tương đương tăng thêm khoảng 39,2 tấn, tăng 0,4% trong tuần. Mức tăng tương đối nhẹ cho thấy lượng bạc trong hệ thống kho Mỹ tiếp tục cải thiện nhưng với tốc độ khá chậm.

Theo chuyên gia, nhìn chung, tồn kho bạc tại cả SHFE và COMEX đều tăng trong tuần qua. Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ, SHFE vẫn ghi nhận mức tăng mạnh hơn, cho thấy hoạt động bổ sung tồn kho tại Trung Quốc tiếp tục nổi bật hơn so với thị trường Mỹ.

Bạc COMEX khung 4H tiếp tục duy trì xu hướng tăng tích cực khi giá giữ vững phía trên các đường EMA quan trọng và hình thành cấu trúc đáy cao dần. Hiện giá đang tiến sát vùng kháng cự 67,64 USD. Theo dự báo của chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, nếu bứt phá rõ ràng vùng này, đà tăng có thể tiếp tục mở rộng hướng tới vùng mục tiêu tiếp theo quanh 71,23 USD/ounce. Trong trường hợp điều chỉnh, vùng 64,5 USD sẽ là hỗ trợ gần đáng chú ý.

Tuần trước đó, giá bạc thế giới tiếp tục duy trì đà tăng với động lực chính đến từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu sau loạt dữ liệu kinh tế kém tích cực, qua đó làm giảm kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất trong tháng 9/2026 và hỗ trợ nhóm kim loại quý.

Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi tăng khoảng 1,2% trong tuần vừa qua, diễn biến cùng chiều với xu hướng tích cực của giá bạc thế giới. Ghi nhận tại ngày báo cáo, giá bạc thỏi Phú Quý giao dịch quanh gần 64 triệu đồng/kg.

Hiện, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm các khoản thuế, phí là 55,7 triệu đồng/kg. Như vậy, giá bạc Phú Quý mua vào cao hơn giá bạc thế giới khoảng 6,4 triệu đồng/kg, giá bán ra cao hơn giá thế giới khoảng 8,3 triệu đồng/kg.