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HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ

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HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ

Các mã bị bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo bổ sung 3 mã chứng khoán vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, gồm MCP - Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu; NHA - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội và SMA - Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Cả ba trường hợp đều có cùng nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 là số âm.

Việc bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ không được các công ty chứng khoán cấp margin để mua các cổ phiếu này trong thời gian chúng thuộc diện hạn chế nói trên.

Sau đợt bổ sung mới nhất, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tính đến ngày 17/8/2026 gồm 60 cổ phiếu.

STTMã chứng khoánTên tổ chức niêm yết/Quỹ đại chúng niêm yếtLý do
1AANCông ty Cổ phần Lương thực A AnThời gian niêm yết dưới 06 tháng
2ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnChứng khoán thuộc diện kiểm soát
3APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
4APHCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát HoldingsChứng khoán thuộc diện cảnh báo
5ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An PhaChứng khoán thuộc diện cảnh báo
6BMITổng Công ty Cổ phần Bảo MinhChứng khoán thuộc diện cảnh báo
7BVBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bản ViệtThời gian niêm yết dưới 06 tháng
8CIGCông ty Cổ phần COMA18Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
9CMXCông ty Cổ phần Camimex GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
10DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông ÁLợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
11DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức GiangChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
12DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia LaiChứng khoán thuộc diện cảnh báo
13DMXCông ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy XanhThời gian niêm yết dưới 06 tháng
14DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện QuangChứng khoán thuộc diện kiểm soát
15DRHCông ty Cổ phần DRH HoldingsChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
16DTACông ty Cổ phần Đệ TamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
17DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên LộcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
18DXVCông ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà NẵngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
19FUCVREITQuỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt NamQuỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp
20FUEABVNDQuỹ ETF ABFVN DIAMONDQuỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp
21FUEMVITECQuỹ ETF VINACAPITAL VNMITECHThời gian niêm yết dưới 06 tháng
22FUETPVNDQuỹ ETF VFCVN DIAMONDQuỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp
23FUEVN50GQuỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTHThời gian niêm yết dưới 06 tháng
24GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức ThànhCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
25HAPCông ty Cổ phần Tập đoàn HapacoLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
26HASCông ty Cổ phần HaciscoChứng khoán thuộc diện kiểm soát
27HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
28HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCPChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
29ITDCông ty Cổ phần Công nghệ ITDCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
30JVCCông ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
31LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
32MCPCông ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ ChâuLợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm
33MDGCông ty Cổ phần Miền ĐôngCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
34MZGCông ty Cổ phần MizaThời gian niêm yết dưới 06 tháng
35NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiLợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm
36NVTCông ty Cổ phần Bất Động sản Du lịch Ninh Vân BayChứng khoán thuộc diện cảnh báo
37OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
38PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEXChứng khoán thuộc diện cảnh báo
39PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungChứng khoán thuộc diện cảnh báo
40PTLCông ty Cổ phần Victory GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
41SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt NamChứng khoán thuộc diện kiểm soát
42SMACông ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài GònLợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm
43SPMCông ty Cổ phần S.P.MLợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
44ST8Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
45STGCông ty Cổ phần Kho vận Miền NamCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
46SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ ĐăngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
47TCRCông ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
48TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ ĐứcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
49TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến LênChứng khoán thuộc diện cảnh báo
50TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMTChứng khoán thuộc diện cảnh báo
51TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống NhấtChứng khoán thuộc diện cảnh báo
52TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNHLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
53TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần ThơChứng khoán thuộc diện cảnh báo
54TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường ThànhChứng khoán thuộc diện cảnh báo
55VBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương TínThời gian niêm yết dưới 06 tháng
56VCACông ty Cổ phần Thép VICASAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
57VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm VimedimexChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
58VPGCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátChứng khoán thuộc diện cảnh báo
59VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát HưngLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
60YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên BáiChứng khoán thuộc diện cảnh báo

Các nguyên nhân khiến chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ khá đa dạng. Một số mã thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch; một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trên báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét. Ngoài ra, các cổ phiếu có thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng cũng chưa đáp ứng điều kiện margin.

Dnh sách hiện còn bao gồm một số chứng chỉ quỹ ETF do giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị chứng chỉ quỹ có thời điểm thấp hơn mệnh giá, căn cứ trên báo cáo thay đổi NAV hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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