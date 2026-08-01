DN có cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán dự chi 480 tỷ thâu tóm công ty nắm khu đất 25.000 m2 tại TP Hồ Chí Minh

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa thông qua phương án mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm VTH (VTH). Theo phương án được phê duyệt, VNG sẽ mua lại toàn bộ phần vốn mà STT Vietnam DC Pte. Ltd. và STT Vietnam SPV Pte. Ltd. (gọi chung là STT GDC) đang sở hữu tại VTH.

Số lượng dự kiến mua lại là 33.428.572 cổ phần phổ thông, tương đương 65% vốn điều lệ của VTH. Giá mua dự kiến khoảng 480 tỷ đồng, với biên độ điều chỉnh tối đa ±5%. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý 3 - quý 4/2026. Sau giao dịch, VNG sẽ nắm giữ khoảng 99,99% vốn điều lệ và quyền biểu quyết tại VTH, qua đó đưa VTH trở thành công ty con trực tiếp của tập đoàn.

Theo tài liệu của VNG, tháng 5/2024, STT GDC đã đầu tư vào VTH thông qua việc mua cổ phần phát hành mới. Sau thương vụ khi đó, nhóm nhà đầu tư này sở hữu 65% vốn VTH, trong khi tỷ lệ sở hữu của VNG giảm từ 100% xuống còn 35%.

Khoản đầu tư được thực hiện trên cơ sở kế hoạch hợp tác giữa các bên nhằm phát triển một trung tâm dữ liệu mới trên khu đất diện tích 25.463,5 m2 tại lô BF11-20, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Khu đất do VTH sở hữu quyền sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với thời hạn sử dụng đến ngày 23/9/2041.

Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá thêm, STT GDC nhận thấy dự án không còn phù hợp với định hướng đầu tư và các mục tiêu thương mại. Một trong những nguyên nhân được đề cập là thời hạn sử dụng đất còn lại chưa đáp ứng tối ưu yêu cầu đầu tư và khai thác dài hạn đối với một dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Ở chiều ngược lại, VNG đánh giá khu đất vẫn phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn. Các phương án được doanh nghiệp đề cập gồm mở rộng khu văn phòng, xây dựng khu thể thao và giải trí cho nhân viên, phát triển trung tâm thể thao điện tử (esports) và phục vụ các mục đích kinh doanh khác.

Do đó, VNG quyết định mua lại toàn bộ lượng cổ phần do STT GDC nắm giữ nhằm khôi phục quyền kiểm soát tại VTH, qua đó chủ động quyết định kế hoạch khai thác và sử dụng khu đất.

HĐQT VNG đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thương vụ, bao gồm đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng chuyển nhượng, xác định và điều chỉnh các điều khoản giao dịch như giá chuyển nhượng, phương thức và thời hạn thanh toán, miễn là không làm thay đổi bản chất phương án đã được HĐQT phê duyệt.

Động thái lấy lại quyền kiểm soát VTH diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của VNG cải thiện đáng kể trong nửa đầu năm 2026.

Quý 2 vừa qua, VNG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 467 tỷ đồng, gấp hơn 31 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 5.872 tỷ đồng, tăng 29%. Trong đó, trò chơi trực tuyến tiếp tục đóng góp lớn nhất với 3.929 tỷ đồng doanh thu; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet đạt 1.175 tỷ đồng, còn dịch vụ công nghệ tài chính đạt 457 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, VNG báo lãi sau thuế 592 tỷ đồng trong nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ hơn 300 triệu đồng. So với kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 43% mục tiêu doanh thu và vượt 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế chỉ sau 6 tháng.

Trên thị trường, cổ phiếu VNZ chốt phiên 17/8 đạt 620.200 đồng/cp, tiếp tục là cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn chứng khoán Việt Nam.