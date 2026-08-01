Chủ tịch một công ty chứng khoán thu nhập trung bình 440 triệu đồng/tháng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét, trong đó đáng chú ý là khoản thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Nam Hưng ghi nhận thu nhập hơn 2,649 tỷ đồng. Nếu tính bình quân trong 6 tháng, con số này tương đương hơn 440 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Nam Hưng hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Xuân Thiện, được bổ nhiệm vào vị trí này từ ngày 11/6/2026, thay ông Lê Huy Dũng. Báo cáo cũng cho biết ông Hưng đồng thời có tên trong Ban điều hành với chức danh Giám đốc điều hành.

Trong số các lãnh đạo được công bố thu nhập, ông Hưng là người nhận mức cao nhất. Ông Hồ Ngọc Bạch nhận hơn 640 triệu đồng, ông Nguyễn Vũ hơn 347 triệu đồng và bà Đỗ Thị Thúy Giang hơn 3,4 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát được Chứng khoán Xuân Thiện thuyết minh trong kỳ đạt hơn 3,64 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 1,574 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 47 tỷ đồng, tăng 382% so với mức chưa tới 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu tăng nhờ công ty được bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu và tối ưu việc sử dụng nguồn vốn nhằm gia tăng thu nhập.

Trong khi đó, tổng chi phí bán niên đạt gần 14,7 tỷ đồng, tăng 80,17% so với cùng kỳ. Chứng khoán Xuân Thiện cho biết mức tăng này chủ yếu đến từ việc quy mô công ty mở rộng, kéo theo chi phí tiền lương và các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh tăng lên.

Dù vậy, tốc độ tăng doanh thu vượt xa tốc độ tăng chi phí. Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 31,96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt hơn 1,52 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 1.995%.

Đáng chú ý, công ty không ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, trong khi cùng kỳ phát sinh gần 932 triệu đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 31,96 tỷ đồng, tăng 5.284,8%, tương đương mức tăng lên tới gầng 5.300% so với nửa đầu năm 2025.

Chứng khoán Xuân Thiện lý giải, mặc dù chi phí tăng theo sự mở rộng quy mô hoạt động, mức tăng mạnh hơn của doanh thu đã giúp lợi nhuận bán niên cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng. Tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện. Theo công bố tính đến ngày 31/12/2025, ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, nắm giữ gần 36,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,65% vốn Chứng khoán Xuân Thiện. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần tài chính quốc tế Xuân Thiện nắm 6,7%.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn có 2 cổ đông lớn khác là các cá nhân gồm bà Thái Kiều Hương (9,88%) và ông Nguyễn Tấn Dũng (20%).