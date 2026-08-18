Tuấn Anh Group (V68) chính thức chào sàn: Doanh nghiệp sản xuất chăn ga gối đệm hàng đầu Việt Nam gia nhập thị trường vốn

Theo quyết định của HNX, 33 triệu cổ phiếu V68 của Tuấn Anh Group giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động trong phiên giao dịch đầu tiên là 40%.

Buổi lễ khai trương giao dịch có sự tham dự của đại diện, lãnh đạo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ban lãnh đạo Tuấn Anh Group cùng các đối tác, cơ quan thông tấn báo chí, cổ đông và nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tuấn Anh Group, cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ Công ty trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch.

Bày tỏ về sự kiện khai trương giao dịch, Chủ tịch Tuấn Anh Group cho rằng, đây là một dấu mốc quan trọng, đáng nói hơn cả là phía sau dấu mốc này là cả một chặng đường dài của sự cố gắng, của niềm tin và của rất nhiều con người đã cùng nhau xây dựng Tuấn Anh đến ngày hôm nay.

“Chúng tôi hiểu rất rõ rằng, bước lên thị trường chứng khoán không có nghĩa là chúng tôi đã đi đến đích. Ngược lại, đây mới là lúc trách nhiệm của chúng tôi lớn hơn. Từ hôm nay, doanh nghiệp phải minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn và quan trọng nhất là phải xứng đáng với niềm tin của cổ đông”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh trong phần phát biểu của mình.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, người đứng đầu Tuấn Anh Group cho biết Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục kiên định với ba mục tiêu.

Một là, minh bạch và tuân thủ. Những gì doanh nghiệp làm phải rõ ràng, những gì cổ đông cần biết phải được công bố đầy đủ theo đúng quy định.

Hai là, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị.

Ba là, phát triển dài hạn. Chúng tôi không lựa chọn những kết quả đẹp trong ngắn hạn để đánh đổi nền tảng của doanh nghiệp trong dài hạn.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tuấn Anh Group cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương, đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu V68 trên thị trường UPCoM, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở, ban điều hành Tập đoàn, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí, cổ đông và nhà đầu tư.

Về phía HNX, đại diện lãnh đạo Sở chúc mừng cổ phiếu V68 chính thức được đăng ký giao dịch, đồng thời khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đại chúng, đặc biệt trong công bố thông tin và cập nhật các quy định liên quan, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán.

Tuấn Anh Group hiện hoạt động theo mô hình đa ngành trong lĩnh vực chăm sóc giấc ngủ và vật liệu foam. Khác với nhiều doanh nghiệp trong ngành tập trung vào một dòng sản phẩm, Tuấn Anh Group phát triển hệ sinh thái sản xuất bao gồm chăn – ga – gối – đệm, foam công nghiệp, sợi polyester và các sản phẩm phục vụ khách sạn, dự án cũng như khách hàng OEM.

Với bề dày hơn 35 năm hoạt động, Tuấn Anh đang sở hữu thương hiệu đệm lớn trên thị trường với các dòng sản phẩm như đệm foam, đệm lò xo, đệm bông ép, đệm tổng hợp…

Sau 35 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng quan trọng gồm tổ hợp nhà máy có quy mô khoảng 150.000 mét vuông tại Hải Phòng. Hệ thống sản xuất hiện đại đa dây chuyền với công suất hoạt động hiện nay đạt trên 3 triệu sản phẩm hàng dệt may và 1,5 triệu sản phẩm đệm mỗi năm.

Về hệ thống phân phối, Tập đoàn đang có mạng lưới gần 4.000 đơn vị, bao gồm nhà phân phối, đại lý, khách hàng bán hàng, tập trung tại thị trường miền Bắc và miền Trung.

Không chỉ tạo dựng được vị thế lớn về thương hiệu trong ngành dệt may – gia dụng, hiệu quả kinh doanh cũng là điểm nhấn của Tuấn Anh Group giai đoạn hiện tại. Tập đoàn công bố trạng thái kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, Tuấn Anh ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 272,4 tỷ đồng trong hai quý đầu năm, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc kiểm soát tốt chi phí và tối ưu vận hành, lợi nhuận ròng được cải thiện tích cực. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Tuấn Anh Group tăng đột biến lên hơn 4,86 tỷ đồng, gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Tuấn Anh Group đặt mục tiêu kinh doanh với mức doanh thu kỷ lục 968 tỷ đồng. Con số này được đưa ra dựa trên năng lực mở rộng thị trường và hiệu quả khai thác hệ thống sản xuất.

Song song với kết quả kinh doanh, tổng tài sản của Tuấn Anh Group cũng có sự tăng trưởng, đạt hơn 839 tỷ đồng tại thời điểm 30/6, tăng 6,2% so với đầu năm.

Dựa trên nền tảng hạ tầng – công nghệ cũng như vị thế được xây dựng trong 35 năm qua, ông Lưu Quốc Trị, Tổng Giám đốc Tuấn Anh Group chia sẻ tại lễ giao dịch về 5 lĩnh vực ưu tiên chiến lược cho giai đoạn 2026 – 2030.

Thứ nhất là, tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực chăn – ga – gối – đệm, coi đây là nền tảng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Thứ hai là, phát triển mạnh lĩnh vực foam và vật liệu công nghiệp nhằm đa dạng hóa cơ cấu doanh thu.

Thứ ba là, Tuấn Anh Group mở rộng mạnh mẽ mảng khách hàng dự án và khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Thứ tư là, Tập đoàn sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị thông qua dự án Nhà máy Xơ Sợi PET tái chế nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn ESG.

Ưu tiên cuối cùng là, Tập đoàn mở rộng thị trường quốc tế và cam kết chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn doanh nghiệp niêm yết.