Một yếu tố có thể giúp “đại gia” dầu khí BSR lãi gấp 4 lần

Theo báo cáo phân tích mới công bố, Vietcap cho rằng Crack spread neo ở mức cao dự kiến thúc đẩy lợi nhuận của Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam (mã BSR) tăng mạnh.

Cụ thể, Vietcap điều chỉnh tăng 11-25% dự báo crack spread năm 2026 và 25% đối với dự báo crack spread năm 2027, phản ánh tình trạng gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz và thâm hụt các sản phẩm lọc dầu trên toàn cầu ngày càng lớn, cùng với mức tăng 1,4% trong giả định sản lượng giai đoạn 2026-2030.

Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của BSR năm 2026 sẽ tăng mạnh gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi mức tăng 86% YoY của crack spread trung bình và mức tăng 2% YoY của sản lượng. 6 tháng đầu năm 2026, LNST của BSR đạt hơn 15.726 tỷ đồng, gấp 12,6 lần YoY.

LNST sau lợi ích CĐTS của BSR tương đương 137% mức của năm 2022, chủ yếu do crack spread cao hơn, sản lượng cao hơn 16% so với năm 2022 và giá trị hàng tồn kho cuối năm 2025 cao hơn 22% so với cuối năm 2021.

Thị trường lọc dầu đã thắt chặt đáng kể với mức thâm hụt sản phẩm lọc dầu toàn cầu nới rộng lên 3,9 triệu thùng/ngày trong năm 2026, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Mức thâm hụt này tương đương 122% mức thiếu hụt năm 2022 và chủ yếu phản ánh tình trạng gián đoạn tại Eo biển Hormuz kéo dài hơn dự kiến, bao gồm việc đóng cửa các nhà máy lọc dầu.

Khác với năm 2022, đợt gián đoạn hiện tại có tác động trực tiếp hơn đối với khu vực châu Á. Trong 7T 2026, mức crack spread xăng/diesel của Platts Singapore đã tăng lần lượt gấp 2,1 lần/3,1 lần YoY, đạt trung bình 182% mức của năm 2022.

Theo Vietcap, hạ tầng hạ nguồn tại Trung Đông là khu vực chịu thiệt hại lớn nhất, với chi phí sửa chữa được Rystad Energy ước tính lên tới 24 tỷ USD (tương đương khoảng 42% tổng chi phí khôi phục).

Do quá trình sửa chữa có thể kéo dài tới 36 tháng, công suất hạ nguồn nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị hạn chế ngay cả khi sản lượng khai thác dầu thô phục hồi, qua đó giữ cho thị trường các sản phẩm lọc dầu tiếp tục thắt chặt trong giai đoạn 2027-2028.

Năm 2027, Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của BSR đạt 12.000 tỷ đồng (-40% YoY) khi crack spread được bình thường hóa, cùng với mức giảm 11% YoY của sản lượng sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 theo kế hoạch.

Mức thâm hụt các sản phẩm lọc dầu dự báo sẽ thu hẹp xuống còn 2,4 triệu thùng/ngày trong năm 2027, tuy nhiên mức này vẫn cao hơn mức thâm hụt trung bình trước đại dịch khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, qua đó hỗ trợ cho tình trạng thắt chặt của thị trường.