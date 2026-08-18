LPBS chính thức niêm yết trên sàn HOSE, mở ra hành trình phát triển mới

Ở mức giá tham chiếu phiên đầu tiên 30.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của LPBS đạt hơn 42.260 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn hóa lớn nhất trên thị trường.

Tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo LPBS đã nhận Quyết định niêm yết từ HOSE và thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LPS, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), HOSE, đại diện cổ đông và các đối tác chiến lược.

Nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu LPS tại HOSE

Kết quả kinh doanh lập kỷ lục ngay trước thềm niêm yết

Tăng trưởng của LPBS không còn là những cột mốc ngắn hạn mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển trung - dài hạn của công ty.

Giai đoạn 2023 - 2025, LPBS liên tục lọt top đầu ngành chứng khoán về tốc độ mở rộng quy mô: Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 500% so với cùng kỳ; tài sản quản lý (AUM) đạt gần 72.000 tỷ đồng. Doanh thu năm 2025 đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 775% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 522 tỷ đồng, tăng hơn 550%.

Trước thềm niêm yết, LPBS tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 628 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2025 và cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của LPBS; doanh thu hoạt động quý II đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm 2026, LPBS đạt doanh thu hoạt động 2.717 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt hơn 718 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Với đà tăng trưởng này, công ty đang bám sát mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 (1.700 tỷ đồng, tăng 160% so với 2025) và kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2028.

Kết quả kinh doanh của LPBS ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Bước ngoặt cho chu kỳ tăng trưởng mới

LPBS định vị là một định chế tài chính thế hệ mới, theo đuổi triết lý đơn giản hóa đầu tư để mọi nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường vốn. Công ty đang hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn với ba mục tiêu chính: trở thành công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu ngành; dẫn đầu thị trường về kênh phân phối digital; và duy trì trong Top 5 thị trường về hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Đại diện lãnh đạo LPBS chia sẻ, việc niêm yết trên HOSE là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, khẳng định vị thế và thương hiệu huy động vốn trên thị trường, với sự đồng hành của các đối tác chiến lược uy tín. Sự kiện này đồng thời mở ra giai đoạn hoạt động mới của LPBS, với yêu cầu cao hơn về minh bạch tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Sự kiện niêm yết của LPBS diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán trên HOSE liên tục được bổ sung thêm các gương mặt mới, sau làn sóng IPO sôi động của ngành giai đoạn 2025 – 2026. Xu hướng này phản ánh chiến lược của các công ty chứng khoán đẩy mạnh việc tăng vốn, mở rộng quy mô để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường vốn.