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Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng phiên VN-Index rung lắc, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng phiên VN-Index rung lắc, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 735 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch biến động mạnh ngày 18/8. VN-Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm trong phiên sáng, song đà tăng dần thu hẹp về cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,5 điểm lên 1.732 điểm, trong khi thanh khoản tiếp tục neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh chỉ hơn 11.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 735 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 767 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FUESSVFL được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 61 tỷ đồng. Theo sau, VNM và CTR là mã tiếp theo được gom mạnh 30 và 16 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 151 tỷ đồng. Theo sau là VPB và SSI, lần lượt bị bán ròng 117 tỷ đồng và 65 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NRC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NVB, MST.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 5 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 4 tỷ, IDC, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 25 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 19 tỷ đồng. Theo sau, F88 và DRI cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, SAS, , , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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