Những ngày chứng khoán chán đến lạ

Có những giai đoạn thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư mất ngủ vì những phiên tăng giảm hàng chục điểm. Nhưng cũng có những thời điểm, cảm giác khó chịu lại đến từ một điều hoàn toàn khác: thị trường gần như không có gì để xem.

Chứng khoán Việt Nam đang trải qua những ngày như vậy!

Sau nhịp biến động mạnh trong tuần trước, dòng tiền trên thị trường bất ngờ thu hẹp đáng kể. Thanh khoản giảm đột ngọt, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ còn khoảng 10.000 tỷ/phiên, thấp hơn gần 30% so với bình quân 20 phiên và xuống vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 7.

Đáng chú ý, đây không phải là một phiên giao dịch đặc biệt vì kỳ nghỉ lễ hay sự cố kỹ thuật. Nó phản ánh khá rõ trạng thái hiện tại của thị trường: nhà đầu tư đang quan sát nhiều hơn là hành động.

Tiền không biến mất, nhưng đang đứng ngoài

Thanh khoản thấp thường là một trong những tín hiệu khiến thị trường trở nên buồn tẻ nhất.

Khi giá trị khớp lệnh chỉ quanh 10.000 tỷ đồng mỗi phiên, những cổ phiếu có thể tạo ra biến động đáng kể cũng không còn nhiều. Một số mã vẫn tăng mạnh, một số mã vẫn giảm sâu, nhưng sự vận động đó thường mang tính cục bộ thay vì tạo thành một xu hướng chung.

Điều này khác khá xa so với giai đoạn sôi động trước đó. Trong quý 2/2026, dù VN-Index vẫn duy trì đà tăng, giá trị giao dịch khớp lệnh trên HoSE đã giảm khoảng 31% so với quý đầu năm. Xu hướng này vẫn đang tiếp diễn khi thị trường đi qua nửa đầu quý 3.

Nói cách khác, chỉ số có thể vẫn đứng ở vùng cao, nhưng mức độ tham gia của dòng tiền lại không tương xứng. Đây chính là nghịch lý khiến thị trường trở nên "chán đến lạ": giá cổ phiếu chưa chắc đã yếu, nhưng cảm giác giao dịch lại rất yếu.

Tuần giao dịch trước đó càng khiến trạng thái này trở nên đáng chú ý. Hai phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index mất hơn 60 điểm. Thế nhưng ngay cả trong những phiên giảm mạnh như vậy, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 16.000 tỷ đồng.

Một thị trường giảm mạnh với thanh khoản rất lớn thường cho thấy sự tháo chạy hoặc hoạt động bán quyết liệt. Ngược lại, một thị trường giảm trong điều kiện thanh khoản thấp lại gửi đi một tín hiệu khác: bên mua chưa thực sự sẵn sàng hấp thụ lượng cung gia tăng.

Đó cũng là lý do các phiên hồi phục gần đây không tạo được cảm giác chắc chắn. Nhà đầu tư không hẳn bi quan đến mức muốn bán bằng mọi giá. Nhưng họ cũng chưa đủ tự tin để xuống tiền mạnh. Và kết quả là một trạng thái lửng lơ.

Khối ngoại vẫn là một dấu hỏi lớn

Một nguyên nhân khác khiến dòng tiền chưa thực sự trở lại nằm ở hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Trong tuần giao dịch 10-14/8, khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tính trong một giai đoạn dài hơn, áp lực bán của khối ngoại vẫn đang gây sức ép liên tục lên thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, chưa có tháng nào nhà đầu tư nước ngoài dừng bán ròng, với tổng giá trị lên đến hơn 90.000 tỷ đồng.

Khi dòng vốn ngoại chưa quay lại, nhà đầu tư trong nước càng có lý do để thận trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đang chờ những thông tin quan trọng liên quan đến câu chuyện nâng hạng, nhiều người có thể lựa chọn đứng ngoài để chờ một tín hiệu rõ ràng hơn thay vì chủ động đẩy mạnh tỷ trọng cổ phiếu.

Chán, nhưng chưa chắc đã xấu

Điều thú vị là thanh khoản thấp không đồng nghĩa thị trường chắc chắn sẽ giảm sâu. Thực tế, thanh khoản thấp đôi khi phản ánh trạng thái "nín thở" trước một sự kiện lớn. Người bán không muốn bán rẻ, trong khi người mua cũng chưa muốn mua đuổi. Giá vì thế dao động trong biên độ hẹp và thanh khoản co lại.

Trạng thái này không thể kéo dài mãi. Nếu dòng tiền quay trở lại, thanh khoản tăng lên cùng với sự lan tỏa của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thị trường có thể nhanh chóng lấy lại sức sống. Ngược lại, nếu VN-Index tiếp tục suy yếu trong khi thanh khoản vẫn thấp, điều đó sẽ cho thấy dòng tiền đang thực sự rút khỏi cuộc chơi và tâm lý thận trọng còn kéo dài.

Sau một giai đoạn thị trường liên tục xuất hiện những câu chuyện lớn – từ nâng hạng, IPO, dòng tiền ngoại cho tới những cú tăng giảm mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn – những phiên giao dịch quanh 10.000 tỷ đồng khiến chứng khoán trở nên yên ắng một cách khác thường.

Không hoảng loạn. Không hưng phấn. Không quá nhiều người muốn bán, nhưng cũng chẳng có nhiều người muốn mua. Đó có lẽ là lý do những ngày chứng khoán hiện tại mang đến một cảm giác rất lạ: không đủ đáng sợ để tháo chạy, nhưng cũng chưa đủ hấp dẫn để xuống tiền. Với thị trường chứng khoán, đôi khi sự buồn chán kéo dài còn đáng chú ý hơn cả một phiên giảm mạnh.