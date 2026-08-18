VN-Index xanh điểm, cổ phiếu đỏ sàn vẫn chiếm ưu thế

VN-Index giữ sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu trụ và dầu khí, nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, phản ánh dòng tiền vẫn thận trọng

Trụ lớn kéo chỉ số, mặt bằng cổ phiếu suy yếu

Sau hai phiên giảm sâu, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 18/8 đã có nỗ lực hồi phục khá tích cực ngay từ đầu phiên. VN-Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm, vượt nhanh đường MA20 quanh 1.740 điểm và tiến lên vùng 1.750 điểm. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được khi dòng tiền tham gia còn yếu, trong khi áp lực cơ cấu danh mục gia tăng về cuối phiên.

Diễn biến này khiến thị trường một lần nữa rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”: chỉ số vẫn tăng nhưng số cổ phiếu giảm giá áp đảo số mã tăng. Trên HoSE, kết phiên có 129 mã tăng, trong khi tới 167 mã giảm. Đáng chú ý, số cổ phiếu giảm trên 1% lên tới 93 mã, cao hơn nhiều so với con số 38 mã trong phiên sáng.

Lực đỡ chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và các cổ phiếu dầu khí. GAS đóng cửa tăng 5,56%, BSR tăng 4,62%, trong khi PLX tiếp tục tăng kịch trần. VIC tăng 1,01% và VHM tăng 1,47%.

Theo thống kê, riêng 5 cổ phiếu VIC, VHM, GAS, BSR và PLX đã đóng góp gần 9 điểm tăng cho VN-Index. Trong khi đó, nhóm tác động tiêu cực gồm TCB, LPB, MWG, HPG và VCB chỉ khiến chỉ số mất khoảng 3 điểm.

Nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ, VN-Index chốt phiên tăng 4,56 điểm, tương đương 0,26%, lên 1.732 điểm. Dù vậy, mức tăng này thấp hơn đáng kể so với cuối phiên sáng, khi chỉ số còn tăng 7,26 điểm, tương đương 0,42%.

Sự suy yếu thể hiện rõ qua độ rộng thị trường. Nếu cuối phiên sáng HoSE còn ghi nhận 151 mã tăng và 135 mã giảm thì đến khi đóng cửa, cán cân đã đảo chiều với 129 mã tăng và 167 mã giảm.

Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp. Toàn sàn HoSE ghi nhận hơn 548 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị khoảng 14.777 tỷ đồng. Dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện đủ mạnh để xác nhận một nhịp hồi phục bền vững.

Nhóm dầu khí tiếp tục là tâm điểm của thị trường. GAS, BSR và PLX đồng loạt tăng mạnh, trong bối cảnh thông tin liên quan đến kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Ở nhóm VN30, diễn biến phân hóa ngày càng rõ về cuối phiên. VN30-Index từ mức tăng 0,12% trong buổi sáng đã quay đầu giảm 0,08% khi đóng cửa. Rổ VN30 có 15 mã tăng và 12 mã giảm, song nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực bán đáng kể.

Ngoài nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu có thanh khoản cao cũng giảm mạnh như VIX giảm 1,5%, SSI giảm 1,52%, VCI giảm 1,63%, PNJ giảm 3,18%, CII giảm 2,71% và DXG giảm 3,91%.

Dòng tiền chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng

Điểm đáng lưu ý nhất trong phiên 18/8 là sự thiếu đồng thuận của dòng tiền. Dù HoSE vẫn có 56 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, phần lớn thanh khoản tập trung vào một số cổ phiếu vốn đã tăng mạnh từ đầu phiên như VIC, BSR, VHM, STB, GAS, PLX và GVR.

Nếu loại nhóm cổ phiếu này, số mã tăng mạnh còn lại chỉ chiếm khoảng 3,3% thanh khoản toàn sàn HoSE. Điều đó cho thấy dòng tiền lan tỏa trên diện rộng vẫn khá hạn chế.

Trong bối cảnh thị trường vừa trải qua hai phiên giảm mạnh, việc lực cầu chỉ dừng ở trạng thái thăm dò khiến áp lực bán dễ dàng chiếm ưu thế khi nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục. Đây cũng là nguyên nhân khiến bảng điện nhanh chóng chuyển từ trạng thái tích cực sang nghiêng về sắc đỏ trong buổi chiều.

Trước đó, phiên liền trước, VN-Index hình thành mẫu nến Doji với thanh khoản giảm sâu dưới mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng. Về kỹ thuật, chỉ số vẫn nằm dưới đường trung bình động của dải Bollinger, trong khi Stochastic Oscillator tiếp tục suy yếu sau khi cắt xuống đường tín hiệu. Những tín hiệu này cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Một điểm chưa tích cực khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 770 tỷ đồng trên HoSE. Các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm VIC, VPB, SSI, VCB và VHM.

Trong khi đó, trên HNX, HNX-Index lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng 3,68 điểm, tương đương 1,32%, lên 282,32 điểm. Thanh khoản đạt hơn 47,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 827 tỷ đồng. THD là động lực chính khi tăng 6,2%, trong khi nhóm dầu khí như PVS, PVC và PLC cũng tăng từ 2% đến hơn 3%.

Trên UPCoM, UPCoM-Index giảm 0,72 điểm, tương đương 0,56%, xuống 127,46 điểm. Đáng chú ý, tân binh V68 tiếp tục tăng kịch biên độ 39,8% trong phiên giao dịch đầu tiên.

Nhìn tổng thể, phiên 18/8 cho thấy VN-Index đã có nỗ lực hồi phục nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc. Chỉ số được kéo lên chủ yếu nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng và thanh khoản chưa ủng hộ.

Vì vậy, vùng 1.740-1.750 điểm sẽ tiếp tục là phép thử quan trọng. Nếu dòng tiền không cải thiện và độ rộng không chuyển biến tích cực, nguy cơ thị trường tiếp tục xuất hiện những phiên “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn hiện hữu.