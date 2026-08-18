Bầu Đức tung “cam kết khủng” trước thềm IPO HGI: Cổ tức tiền mặt 50%, cổ phiếu có thể chia 1:1

Chiều 18/8, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) tổ chức IPO Roadshow, giới thiệu cơ hội đầu tư trước khi chính thức chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án được công bố, HGI sẽ chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 1.139 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán OCBS là đơn vị tư vấn toàn diện và đại lý phân phối chính cho đợt IPO.

Mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm tại buổi roadshow, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng giá cổ phiếu trên thị trường đang có sự phân hóa mạnh.

Trả lời câu hỏi về việc mức giá IPO có cao hay không, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HGI, thừa nhận con số trên có thể khiến nhà đầu tư “choáng”.

“Đương nhiên, khi nhìn vào mức giá 60.000 - 60.600 đồng/cổ phiếu thì đúng là thấy cao, ai cũng choáng. Theo tôi, tâm lý đó là bình thường”, ông Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HGI, giá chào bán không phải yếu tố mà doanh nghiệp có thể tự quyết định. Mức giá được hình thành trên cơ sở quá trình định giá với sự tham gia của các đơn vị tư vấn và định giá, trong khi HĐQT không trực tiếp tham gia vào công tác này.

Thay vì chỉ nhìn vào thị giá, bầu Đức cho rằng nhà đầu tư nên quan tâm nhiều hơn đến khả năng tạo lợi nhuận và chính sách phân phối lợi nhuận của HGI trong những năm tới.

Đáng chú ý, tại buổi IPO Roadshow, ông Đức đưa ra cam kết HGI sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% trong 3 năm liên tiếp. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế không thấp hơn vốn điều lệ.

Riêng năm 2026, HGI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế không dưới 1.688 tỷ đồng.

Không dừng ở cổ tức tiền mặt, Chủ tịch HGI còn hé lộ một kế hoạch gây chú ý khác: doanh nghiệp có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ rất cao sau khi hoàn tất IPO.

Theo ông Đức, phương án này hiện chưa được thống nhất chính thức trong nội bộ. Tuy nhiên, lãnh đạo HGI dự kiến trong năm tới có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu, thậm chí lên tới 100%, tương đương tỷ lệ 1:1.

“Năm sau phải chia cổ tức bằng cổ phiếu, thậm chí chia rất lớn với tỷ lệ 1:1. Một công ty vừa chia cổ tức bằng tiền mặt 50%, chia cổ phiếu 100% gần như là một cơ hội đầu tư rất hấp dẫn trên thị trường”, ông Đức nói.

Kỳ vọng tăng trưởng của HGI được đặt nhiều vào dư địa mở rộng vùng trồng tại Lào. Theo bầu Đức, hiện chỉ khoảng 40% diện tích vùng trồng của doanh nghiệp được đưa vào khai thác. Phần diện tích còn lại dự kiến tiếp tục được đưa vào sản xuất trong giai đoạn 2027-2029.

Tính đến ngày 30/6/2026, HGI sở hữu khoảng 8.000 ha vùng trồng tại Lào, với danh mục đa dạng gồm chuối, sầu riêng, dâu tằm, mắc ca và cà phê.

Trong đó, chuối hiện vẫn là cây trồng chủ lực. HGI đang sở hữu khoảng 2.670 ha chuối. Riêng năm 2025, mảng này mang về hơn 3.661 tỷ đồng doanh thu với sản lượng trên 254.000 tấn, đóng góp khoảng 74,95% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ cấu cây trồng được dự báo sẽ thay đổi đáng kể trong những năm tới khi HGI đẩy mạnh phát triển cà phê Arabica.

Theo bầu Đức, chuối hiện đứng đầu về quy mô, tiếp đến là sầu riêng. Nhưng trong khoảng 2 năm tới, cà phê có thể trở thành cây trồng chủ lực mang lại lợi nhuận cho HGI, sau đó là sầu riêng và chuối.

“Lợi nhuận năm 2029 trở đi sẽ tăng dựng đứng”, ông Đức kỳ vọng.

Bên cạnh câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận, lộ trình đưa cổ phiếu HGI lên thị trường cũng được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - CEO Chứng khoán OCBS, cho biết HGI dự kiến đăng ký giao dịch trên UPCoM trong khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2026. Sau đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu chuyển sang niêm yết trên HoSE vào quý I/2027.

Theo lãnh đạo OCBS, đợt IPO lần này có tối thiểu 2 nhà đầu tư tổ chức tham gia.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu HGI từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9/2026. Khối lượng đăng ký tối thiểu là 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ của HGI sau chào bán. Nhà đầu tư phải đặt cọc 10% giá trị đăng ký mua.

HGI tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, thành lập năm 2016 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Đến năm 2017, doanh nghiệp tăng vốn lên 785 tỷ đồng và bắt đầu mở rộng hoạt động nông nghiệp tại Lào thông qua Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Đại Thắng.

Những năm sau đó, HGI tiếp tục mở rộng vùng trồng tại Lào thông qua hệ thống các công ty thành viên. Đến cuối năm 2025, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 1.685 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng đổi tên thành CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, trở thành một trong những công ty con chủ lực trong hệ sinh thái CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG).