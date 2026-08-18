Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt cao nhất lịch sử, hơn nửa thập kỷ không “lỡ hẹn” với cổ đông

CTCP Cảng Thị Nại (mã: TNP) vừa thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ cao kỷ lục 26%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 2.600 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/9/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/9/2026. Với 7,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Thị Nại sẽ phải chi khoảng 18,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Đáng chú ý, TNP thuộc nhóm doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt khá đều đặn trong nhiều năm qua. Theo lịch sử chi trả, những năm gần đây tỷ lệ cổ tức thường xuyên ở mức cao: đợt chi trả năm 2023 và 2024 đều ở mức 25%, trong khi năm 2025 là 20%.

Theo tìm hiểu, Cảng Thị Nại có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Bình Định, được thành lập từ tháng 1/1994. Đến đầu năm 2010, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Hoạt động chính của Cảng Thị Nại tập trung vào xếp dỡ hàng hóa, cho thuê kho bãi, văn phòng và thiết bị cẩu - nâng hàng, với địa bàn kinh doanh chính tại khu vực Quy Nhơn.

Từ năm 2015, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần tư nhân 100%. Cổ phiếu TNP bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ tháng 12/2016 với 7,1 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025 Cảng Thị Nại ghi nhận sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 1,88 triệu tấn, vượt gần 26% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 89,4 tỷ đồng, hoàn thành 127,7% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 29 tỷ đồng, vượt 65% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 23,3 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến đạt 1,75 triệu tấn, tương đương 92,8% mức thực hiện năm trước. Tổng doanh thu mục tiêu ở mức 79,5 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với năm 2025, còn lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 19,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 67% kết quả năm trước. Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2026 được đặt ở mức 20%.