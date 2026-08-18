Cổ phiếu dầu khí bùng nổ, dòng tiền nhà đầu tư vẫn thận trọng

Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái giằng co, các tín hiệu tích cực trong phiên sáng dần thu hẹp về cuối phiên. Giá dầu thế giới liên tục tăng trong những ngày qua, tạo tác động tích cực đến giá cổ phiếu nhóm dầu khí và hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, bất chấp thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 4,56 điểm, đạt 1.732,02 điểm. HNX-Index tăng 3,68 điểm, lên 282,32 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,72 điểm, dừng tại 127,46 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường được kéo nhẹ lên hơn 16.100 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE chiếm gần 14.900 tỷ đồng, cao hơn phiên trước khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư vẫn giao dịch khá thận trọng, với hơn 550 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay trong phiên.

Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng phân hóa rõ rệt. Ở chiều giảm, VCB -0,34%, TCB -2,99%, LPB -1,77%, ACB -0,92%, MSB -2,17%, SHB -0,43%,… Ngược lại, chiều tăng ghi nhận mức tăng khá thấp, đa số dưới 1%, như BID +0,28%, CTG +0,16%, VPB +0,61%, MBB +0,25%, HDB +0,37%, STB +1,35%,…

Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán kém tích cực khi SSI -1,52%, VIX -1,5%, VCK -1,02%, VCI -1,63%, SHS -3,29%, MBS -1,72%,… Nổi bật ở chiều tăng chỉ có TCX +1,53%, FTS +1,16%,…

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh. Dù VIC +1,01%, VHM +1,47%, BCM +1,43%, VPI +2,31%,… sắc đỏ vẫn áp đảo tại KSF, SSH, KDH, IDC, SIP, PDR, DXG, NLG, DIG, CEO,… Một số cổ phiếu đứng giá như NVL, KBC, VRE, CRV, VCR,…

Nhóm cổ phiếu năng lượng - dầu khí tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực, với BSR +4,62%, PVD +1,93%, OIL +3,85%, PVS +3,48%, PVC +3,36%, PVT +0,49%, PLX kịch trần. Ngoài ra, GAS tăng mạnh 5,56%.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu dầu khí trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, trong khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ở các nhóm ngành khác, một số cổ phiếu cũng ghi nhận mức tăng tích cực như GEX +1,43%, MSR +1,44%, GVR +2,07%, VTP +2,19%, SAB +1,2%,…

Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 740 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, trên sàn HoSE, khối này bán ròng hơn 767 tỷ đồng. Cổ phiếu VIC của Vingroup bị khối ngoại bán mạnh nhất với hơn 150 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VPB gần 117 tỷ đồng, cổ phiếu SSI (64,7 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (61 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (49,5 tỷ đồng),…

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VNM của Vinamilk với giá trị 29,7 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu CTR (16 tỷ đồng), cổ phiếu PLX (14,6 tỷ đồng), cổ phiếu MBB (14 tỷ đồng),…