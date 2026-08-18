Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shipper trộm két sắt chủ nhà, lấy 31 nhẫn vàng

| | Thị trường chứng khoán

Phát hiện nhà dân ở Thanh Hóa không khóa cửa, nam shipper đột nhập lấy trộm 31 nhẫn vàng và tiền mặt với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Mai Văn Chỉ (SN 1995, trú xã Vạn Lộc) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Mai Văn Chỉ cùng tang vật.

Theo công an, khoảng 18h ngày 8/8, tại nhà anh Đ.V.T (SN 1977, trú xã Vạn Lộc) phát hiện bị kẻ gian đột nhập lục soát đồ đạc, lấy trộm 1 két sắt, bên trong có 31 nhẫn vàng tròn và khoảng 2,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng trên 200.000.000 đồng.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vạn Lộc, tiến hành điều tra, xác định Mai Văn Chỉ là người gây ra vụ việc nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Chỉ khai làm nhân viên giao hàng (shipper). Trong lúc ship hàng, thấy nhà hộ dân đang mở không có người trông coi, anh ta đột nhập, trộm chiếc két sắt rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, Chỉ cạy phá két sắt lấy được 31 chiếc nhẫn vàng (loại 0,5 chỉ) và khoảng 2.450.000đ tiền mặt, sau đó mang về nhà cất giấu.

Ngày 9 và 10/8, Chỉ mang 6 chiếc nhẫn trộm cắp được đi bán lấy tiền trả nợ.

Theo công an, năm 2015, Chỉ từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Phạm Trường

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một yếu tố có thể giúp “đại gia” dầu khí BSR lãi gấp 4 lần

Một yếu tố có thể giúp “đại gia” dầu khí BSR lãi gấp 4 lần Nổi bật

Nghịch lý định giá trên thị trường chứng khoán: 1+1 không bằng 2!

Nghịch lý định giá trên thị trường chứng khoán: 1+1 không bằng 2! Nổi bật

Cổ phiếu dầu khí bùng nổ, dòng tiền nhà đầu tư vẫn thận trọng

Cổ phiếu dầu khí bùng nổ, dòng tiền nhà đầu tư vẫn thận trọng

21:20 , 18/08/2026
Xây dựng 1369 (C69) hoàn tất giải ngân 300 tỷ đồng từ đợt tăng vốn

Xây dựng 1369 (C69) hoàn tất giải ngân 300 tỷ đồng từ đợt tăng vốn

21:18 , 18/08/2026
Bầu Đức tung “cam kết khủng” trước thềm IPO HGI: Cổ tức tiền mặt 50%, cổ phiếu có thể chia 1:1

Bầu Đức tung “cam kết khủng” trước thềm IPO HGI: Cổ tức tiền mặt 50%, cổ phiếu có thể chia 1:1

21:18 , 18/08/2026
Lãi suất trái phiếu bất động sản cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng

Lãi suất trái phiếu bất động sản cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng

19:39 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên