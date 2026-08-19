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Một thế lực vẫn tung hàng trăm tỷ mua ròng cổ phiếu phiên 19/8

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vẫn tung hàng trăm tỷ mua ròng cổ phiếu phiên 19/8

Tự doanh CTCK mua ròng 153 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch 19/8 kém tích cực với thanh khoản ở mức thấp. Áp lực điều chỉnh gia tăng khi chỉ số chính biến động trong biên độ hẹp trên hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.720 điểm, lực cầu và áp lực cung đều suy giảm. Kết phiên VN-Index giảm 5,33 điểm (-0,31%) về mức 1.726,69 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 684 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 153 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị 21 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (20 tỷ đồng), HPG (15 tỷ đồng), LPB và VIC cùng đạt 14 tỷ đồng, VPB (13 tỷ đồng), VNM và HDB cùng đạt 12 tỷ đồng, VHM (11 tỷ đồng) và VJC (7 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FRT là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (8 tỷ đồng), MCH, FUESSV30 và E1VFVN30 cùng bị bán ròng 3 tỷ đồng, HPA (2 tỷ đồng), trong khi VIX, CTG, HT1 và GAS cùng ghi nhận giá trị bán ròng 1 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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