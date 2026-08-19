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Phiên 19/8: Tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 19/8: Tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị khoảng 61 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch khá ảm đạm khi độ rộng nghiêng về phe bán. Dòng tiền tỏ ra hụt hơi với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt vỏn vẹn 10.000 tỷ đồng. Đóng cửa phiên 19/8, VN-Index giảm 5 điểm xuống 1.727 điểm.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 684 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 710 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị khoảng 61 tỷ đồng. Xếp sau là DGW với 48 tỷ đồng, FRT 33 tỷ đồng, VIX 23 tỷ đồng và DMX khoảng 18 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với khoảng 136 tỷ đồng, theo sau là STB 123 tỷ đồng, VPB 99 tỷ đồng, GMD 93 tỷ đồng và VCB 75 tỷ đồng.﻿

Phiên 19/8: Tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là IDC gần 3 tỷ đồng, SHS khoảng 1 tỷ đồng. NVB và MST được mua ròng lần lượt khoảng 0,5 tỷ đồng và 0,3 tỷ đồng.

Chiều bán ghi nhận NTP bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 2,5 tỷ đồng, theo sau là CEO gần 2 tỷ đồng, VC3 khoảng 1,4 tỷ đồng, VCS 0,9 tỷ đồng và MBS 0,6 tỷ đồng.

Phiên 19/8: Tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?- Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 21 tỷ đồng

Chiều mua, MSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 21 tỷ đồng, bỏ xa TIN với gần 4 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về ACV và AIG với khoảng 0,4 tỷ đồng mỗi mã, trong khi F88 được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, ABB dẫn đầu với hơn 4 tỷ đồng; QNS, NDC, BDW và HNG đều bị bán ròng với giá trị không đáng kể, khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.﻿

Phiên 19/8: Tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?- Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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