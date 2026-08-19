Vừa báo lãi cao kỷ lục, một công ty sắp trả cổ tức tổng tỷ lệ 40%

Ngày 20/8/2026 tới đây, CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (mã chứng khoán: HCC) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền 19/8. Tổng tỷ lệ cổ tức là 40%, được chia theo hai hình thức gồm 30% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Đối với phần cổ tức tiền mặt, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu HCC sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bê tông Hòa Cầm - Intimex dự kiến chi khoảng 19,6 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền. Trong đó, CTCP Tập đoàn Intimex - công ty mẹ đang sở hữu 51,48% vốn HCC - dự kiến nhận về hơn 10 tỷ đồng.

Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HCC dự kiến tăng từ khoảng 65 tỷ đồng lên gần 72 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức cao được thực hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của HCC ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Quý 2/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 162 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng gần 70%. Đây đồng thời là mức doanh thu và lợi nhuận theo quý cao nhất của HCC từ trước đến nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Bê tông Hòa Cầm - Intimex ghi nhận 274 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng 90% và vượt mức thực hiện của cả năm 2025.

CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex tiền thân là Xí nghiệp Bê tông thương phẩm và Đá xây dựng thuộc Công ty Xây dựng Quảng Nam, được thành lập năm 1998. Doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ cuối năm 2001 và niêm yết trên HNX vào tháng 12/2007.

Hoạt động kinh doanh chính của HCC gồm sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm; khai thác, chế biến đá, cát xây dựng; thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và thủy điện. Doanh nghiệp hiện là một trong những đơn vị sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm quy mô lớn tại khu vực Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Trên thị trường, cổ phiếu HCC chốt phiên 18/8 đạt 22.640 đồng/cp.