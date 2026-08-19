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Novaland (NVL) dự chi hơn 8.000 tỷ đồng để tất toán nợ trái phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Novaland (NVL) dự chi hơn 8.000 tỷ đồng để tất toán nợ trái phiếu

Novaland dự kiến sử dụng hơn 8.006 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thanh toán các khoản nợ trái phiếu quá hạn tại công ty mẹ và hai công ty con.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố Nghị quyết HĐQT bổ sung, làm rõ phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án mới, Novaland dự kiến sử dụng tổng cộng 8.006,9 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào việc thanh toán gốc các khoản trái phiếu do công ty và các công ty con phát hành.

Cụ thể, Novaland dự kiến chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 của công ty con, qua đó xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn.

Khoản vốn lớn thứ ba, 1.137,3 tỷ đồng, sẽ được Novaland rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027.

Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Các nội dung còn lại tại Nghị quyết HĐQT số 34 trước đó không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực.

Nghị quyết bổ sung sẽ được đưa vào hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để Novaland nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Việc dành phần lớn nguồn tiền huy động từ cổ đông để xử lý trái phiếu cho thấy tái cơ cấu và giảm áp lực nợ vẫn là một trong những trọng tâm tài chính của Novaland. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp tái cơ cấu, nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu được kỳ vọng hỗ trợ Novaland xử lý các nghĩa vụ với trái chủ và từng bước cải thiện tình hình tài chính

Theo Nhật Đức

Nhịp sống thị trường

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