Ông Bế Công Sơn đăng ký bán sạch cổ phiếu

Theo công bố thông tin, ông Bế Công Sơn - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đăng ký bán toàn bộ 4,3 triệu cổ phiếu HBS đang sở hữu.

Số cổ phiếu này tương đương 13,03% vốn điều lệ của Chứng khoán Hòa Bình. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Sơn sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 13,03% xuống 0%, đồng nghĩa không còn nắm giữ cổ phiếu HBS.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ 20/8 đến 4/9/2026, thông qua cả phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Mục đích giao dịch được ông Sơn công bố là giảm tỷ lệ sở hữu. Đáng chú ý, ông Bế Công Sơn hiện không chỉ là cổ đông nắm tỷ lệ sở hữu lớn tại HBS mà còn đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Ở một diễn biến liên quan, cổ phiếu HBS hiện đang nằm trong diện hạn chế giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo Quyết định số 1039/QĐ-SGDHN ngày 6/8/2026, HNX quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HBS do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát. Bên cạnh đó, công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo đó, kể từ ngày 12/8/2026, cổ phiếu HBS chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

HNX đồng thời yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình trong vòng 15 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải gửi báo cáo và công bố thông tin về các biện pháp, lộ trình khắc phục nguyên nhân khiến cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Không chỉ gặp vấn đề về công bố thông tin, bộ máy kiểm soát của Chứng khoán Hòa Bình thời gian gần đây cũng ghi nhận liên tiếp các trường hợp xin rút lui.

Cụ thể, doanh nghiệp vừa nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Hương Trà - Thành viên Ban Kiểm soát. Trong đơn đề ngày 31/7/2026, bà Trà cho biết vì lý do cá nhân nên không thể bố trí đủ thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc.

Trước đó, ngày 11/6/2026, bà Nguyễn Thị Thu Dung, một thành viên khác của Ban Kiểm soát HBS, cũng đã có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân và không đủ thời gian đáp ứng yêu cầu công việc.