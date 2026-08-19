Nhà Khang Điền “rót” 2.500 tỷ đồng lập công ty làm dự án Dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương thành lập công ty để ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP.HCM theo phương thức đối tác đầu tư công.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An, vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng do Nhà Khang Điền sở hữu 100% vốn. Trụ sở chính đặt tại phòng 1C, tầng 12, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Trước đó, Nhà Khang Điền đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia Dự án Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo nêu trên và đã được thông qua.

Ảnh minh họa: KDH

Theo tờ trình, dự án bao gồm 2 khu. Trong đó, khu thứ nhất là khu Mả Lạng có phạm vi và địa điểm thực hiện được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Quy mô dự kiến của khu này là chỉnh trang đô thị, trong đó đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học liên cấp 1-2) và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng khoảng 93 căn theo quy hoạch.

Khu thứ hai là khu Chợ Gà - Gạo có phạm vi thực hiện được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt,Yersin và Hẻm 3 Yersin thuộc phường Bến Thành, TP.HCM. Quy mô đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ theo quy hoạch.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 42.090,5 m2, trong đó Khu Mả Lạng khoảng 37.740,5 m2 và Khu Chợ Gà - Gạo khoảng 4.350 m2.

Tiến độ xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029 (khởi công trong quý III/2026, hoàn thành xây dựng vào quý IV/2028, bàn giao đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029). Thời hạn hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 16.369,5 tỷ đồng. Được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp thanh toán bằng ngân sách Nhà nước.

Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng gần 10.734,7 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách Thành phố tương ứng khoảng gần 5.634,8 tỷ đồng (chỉ sử dụng khi giá trị quỹ đất dự kiến không đủ thanh toán cho nhà đầu tư).