Giá bạc giảm mạnh, một thế lực tranh thủ "gom" hơn 70 tấn

Dữ liệu cập nhật mới đây cho biết, iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý – bất ngờ mua ròng hơn 70 tấn bạc trong phiên 18/8, qua đó ngắt chuỗi bán ròng 2 phiên liên tiếp. Sau loạt giao dịch này, tổng lượng bạc do quỹ nắm giữ tăng lên khoảng 15.340 tấn.

Động thái gia tăng tích trữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh khá mạnh trong phiên cùng ngày. Kết phiên 18/8, kim loại quý này giảm 3,7%, lùi xuống mốc 63,3 USD/ounce.

Giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Ba tại Mỹ khi áp lực từ lợi suất trái phiếu toàn cầu ở mức cao và làn sóng bán tháo mới tại nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo lấn át tác động tích cực từ đồng USD suy yếu và những rủi ro địa chính trị kéo dài tại eo biển Hormuz.

Diễn biến của kim loại quý hiện chịu tác động trái chiều từ hai nhóm yếu tố. Một mặt, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây như doanh số bán lẻ yếu, CPI hạ nhiệt, PPI đi ngang và tâm lý người tiêu dùng suy giảm đang khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9. Đây về lý thuyết là yếu tố hỗ trợ vàng và bạc.

Mặt khác, áp lực lãi suất vẫn chưa hạ nhiệt đáng kể. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ giảm nhẹ về khoảng 4,71%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm vẫn dao động gần vùng cao nhất kể từ năm 2007. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Cùng lúc, giá dầu duy trì ở mức cao sau những biến động địa chính trị cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể dai dẳng hơn dự kiến, qua đó hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, cùng loạt dữ liệu sắp công bố như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia và PMI sơ bộ. Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong những tháng tới.

Về mặt kỹ thuật, vùng 66,78 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần của bạc. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới 68,24 USD và sau đó là 69,63 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu thủng vùng hỗ trợ quanh 63,57 USD/ounce, giá bạc có thể lùi sâu hơn về 62,20 USD và 61,50 USD/ounce.