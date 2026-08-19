Quỹ vàng lớn nhất thế giới bất ngờ bán mạnh khi giá biến động dữ dội

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - đã quay đầu bán ròng khoảng 5,4 tấn vàng trong phiên 18/8, chấm dứt chuỗi 2 phiên mua ròng liên tiếp trước đó. Sau giao dịch, tổng lượng vàng quỹ nắm giữ giảm xuống còn 1.025,24 tấn.

Động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh sau khi vừa thiết lập vùng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng trong phiên 18/8 giảm gần 1,9%, xuống khoảng 4.335 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã có nhịp tăng mạnh và leo lên vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Việc SPDR Gold Trust nhanh chóng chuyển trạng thái từ mua sang bán cho thấy dòng vốn ETF vàng vẫn đang biến động đáng kể khi giá kim loại quý tiến sát các vùng cao mới. Áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp tăng mạnh cũng khiến giá vàng chịu sức ép điều chỉnh rõ rệt trong phiên.﻿

Bên cạnh những biến động ngắn hạn của dòng vốn ETF, Jeremy De Pessemier, chiến lược gia phân bổ tài sản tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng vàng vẫn sở hữu những đặc tính đầu tư khác biệt so với phần lớn các loại hàng hóa khác.

Theo ông, động lực cung - cầu, khả năng đa dạng hóa danh mục và mức độ chống chịu của vàng trong nhiều môi trường thị trường khiến kim loại quý này nên được xem như một khoản đầu tư riêng biệt, thay vì chỉ là một cấu phần trong rổ hàng hóa.

De Pessemier cho biết nhà đầu tư từ lâu đã sử dụng hàng hóa để đa dạng hóa danh mục, phòng ngừa lạm phát và giảm biến động qua các chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, vàng nổi bật hơn nhờ khả năng tạo lợi nhuận dài hạn trong cả giai đoạn kinh tế thuận lợi lẫn bất ổn.

Theo chiến lược gia của WGC, trong các khung thời gian 3 năm, 5 năm, 10 năm và 20 năm, vàng không chỉ vượt trội so với các chỉ số hàng hóa tổng hợp mà còn tốt hơn phần lớn các nhóm hàng hóa thành phần.

Một lợi thế khác là khả năng phòng ngừa lạm phát. De Pessemier cho rằng dù hàng hóa nhìn chung thường hoạt động tốt khi lạm phát tăng, vàng có xu hướng thể hiện tốt hơn. Đáng chú ý, trong những giai đoạn lạm phát thấp, nhiều loại hàng hóa có thể ghi nhận lợi nhuận danh nghĩa âm, trong khi vàng vẫn duy trì mức sinh lời dương.

Theo WGC, những đặc điểm này là lý do vàng tiếp tục giữ vai trò riêng trong phân bổ tài sản dài hạn, bất chấp những nhịp điều chỉnh mạnh hoặc dòng vốn ETF đảo chiều trong ngắn hạn.