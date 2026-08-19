Thu nhập "khủng" của loạt CEO công ty chứng khoán đình đám: Có người nhận gần 5 tỷ đồng chỉ sau nửa năm

Mùa báo cáo tài chính bán niên 2026 không chỉ hé lộ bức tranh kinh doanh của các công ty chứng khoán mà còn cho thấy mức thu nhập đáng chú ý của dàn lãnh đạo cấp cao.

Trong số những doanh nghiệp đã công bố số liệu, Tổng Giám đốc HSC, SHS, VPBankS và VPS đều nhận khoản thu nhập lên tới hàng tỷ đồng chỉ trong nửa đầu năm.

CEO HSC nhận hơn 4,8 tỷ đồng, bình quân 800 triệu/tháng

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của Chứng khoán HSC (mã: HCM), doanh nghiệp đã chi khoảng 8,5 tỷ đồng tiền thù lao, tiền lương và các khoản thu nhập cho HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc HSC nhận hơn 4,8 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nếu chia bình quân cho 6 tháng, thu nhập của vị CEO vào khoảng 800 triệu đồng/tháng.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2026 của Chứng khoán HSC.

Như vậy, riêng ông Giang nhận hơn một nửa tổng số tiền HSC chi cho HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong kỳ.

Ông Trịnh Hoài Giang sinh năm 1969, giữ chức Tổng Giám đốc HSC từ năm 2020. Trước đó, ông có 13 năm đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư và Vận hành. Ông từng làm việc tại Dragon Capital Group và Vietcombank, đồng thời là học giả Fulbright và có bằng MBA tại Mỹ. Tại ngày 30/6/2026, ông Giang sở hữu hơn 7,5 triệu cổ phiếu HCM, tương đương khoảng 0,6% vốn công ty.

Mức thu nhập cao của CEO HSC xuất hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC ghi nhận 2.702 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 704 tỷ đồng, tăng 35%. Trong quý 2/2026, HSC đứng thứ 5 về thị phần môi giới cổ phiếu trên HoSE với tỷ lệ 6,8%.

CEO SHS nhận hơn 2,8 tỷ đồng dù mới nhậm chức đầu năm

Đứng tiếp theo trong danh sách là ông Nguyễn Duy Linh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Theo báo cáo bán niên, SHS đã chi gần 8 tỷ đồng tiền thù lao, tiền lương và các khoản thu nhập cho HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm toán trong nửa đầu năm.

Riêng ông Nguyễn Duy Linh nhận hơn 2,8 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm lãnh đạo được doanh nghiệp công bố. Nếu chia bình quân, khoản thu nhập trên tương đương khoảng 468 triệu đồng mỗi tháng.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2026 của Chứng khoán SHS.

Đáng chú ý, ông Linh mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SHS từ ngày 14/1/2026, tức chưa đảm nhiệm vị trí này đủ 6 tháng tính đến cuối kỳ báo cáo. Đến ngày 17/4/2026, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT công ty.

Một số lãnh đạo khác của SHS cũng có mức thu nhập đáng kể. Kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Hảo nhận khoảng 918 triệu đồng, trong khi bà Nguyễn Diệu Trinh, Thành viên HĐQT nhận khoảng 844 triệu đồng trong nửa đầu năm.

Trái với mức thu nhập của lãnh đạo, kết quả kinh doanh của SHS trong nửa đầu năm lại đi xuống so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt khoảng 1.015 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, một số mảng hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng mạnh. Doanh thu môi giới tăng 47% lên 181 tỷ đồng, trong khi lãi từ các khoản cho vay đạt 589 tỷ đồng, tăng 110%. Dư nợ cho vay khách hàng cuối quý 2 lên tới 11.722 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm.

CEO công ty chứng khoán thị phần số 1 nhận hơn 1,44 tỷ đồng

Một cái tên đáng chú ý khác là ông Lê Minh Tài, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán VPS (mã: VCK).

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 2026, VPS đã chi hơn 6 tỷ đồng tiền lương, thưởng và thù lao cho HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2026 của Chứng khoán VPS.

Trong đó, ông Lê Minh Tài nhận hơn 1,44 tỷ đồng tiền lương, thưởng, cao nhất trong danh sách lãnh đạo được công bố. Nếu chia bình quân trong 6 tháng, con số này tương đương khoảng 240 triệu đồng/tháng.

Ông Tài mới trở thành Tổng Giám đốc VPS từ ngày 19/11/2025. Trước khi gia nhập VPS, vị CEO có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán và từng đảm nhiệm các vị trí như Giám đốc Quản lý Quỹ tại Temasek Singapore, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Merita Capital Advisors và Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn.

VPS hiện tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu trên HoSE. Trong quý 2/2026, công ty chiếm 12,61% thị phần, đánh dấu quý thứ 22 liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu. Tính chung 6 tháng đầu năm, thị phần của VPS đạt khoảng 14,14%.

Hoạt động kinh doanh của VPS cũng tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Doanh thu hoạt động đạt 4.873 tỷ đồng, tăng 53%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 2.925 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Những con số trên cũng phần nào cho thấy mặt bằng đãi ngộ dành cho vị trí điều hành cấp cao tại các công ty chứng khoán lớn, trong bối cảnh quy mô vốn, dư nợ margin và cạnh tranh thị phần trong ngành ngày càng gia tăng.

﻿CEO VPBankS nhận hơn 3 tỷ đồng sau nửa năm

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX), ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc công ty - nhận tổng cộng hơn 3,22 tỷ đồng tiền thù lao, lương và phụ cấp trong 6 tháng đầu năm .

Tính bình quân, thu nhập của vị CEO VPBankS đạt khoảng 537 triệu đồng/tháng. Ông Hải mới bắt đầu đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VPBankS từ ngày 15/12/2025, thay ông Vũ Hữu Điền.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2026 của Chứng khoán VPBankS.

Ngoài CEO, Chủ tịch HĐQT VPBankS Hồ Thúy Ngà nhận thù lao 180 triệu đồng trong nửa đầu năm 2026, không thay đổi so với cùng kỳ. Ba thành viên Ban Kiểm soát gồm ông Vũ Hồng Cao, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Trần Vĩnh Khang lần lượt nhận 180 triệu đồng, 340,2 triệu đồng và hơn 274 triệu đồng.﻿

Mức thu nhập của CEO được công bố trong bối cảnh VPBankS ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt khoảng 6.969 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 2.673 tỷ đồng, gần gấp 3 lần. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm ở mức 6.453 tỷ đồng, VPBankS đã hoàn thành khoảng 41% mục tiêu sau nửa đầu năm.

﻿Thành viên HĐQT ABS nhận thù lao 120 triệu đồng trong 6 tháng

Bên cạnh mức thu nhập tiền tỷ của dàn CEO, thù lao của một số nhân sự HĐQT cũng được quan tâm.

Theo BCTC bán niên soát xét của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS, mã: ABW), thu nhập của nhóm quản lý chủ chốt tại công ty đạt gần 3 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý trong số các lãnh đạo trên, bà Vũ Khánh Linh ghi nhận thu nhập gần 121 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, cùng kỳ năm trước không phát sinh thu nhập.

Bà Linh mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán An Bình tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 3/2026. Tuy nhiên tới đầu tháng 7 vừa qua, Chứng khoán An Bình đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Khánh Linh theo nguyện vọng cá nhân.

Được biết, bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, là con gái ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Trước khi tham gia hệ sinh thái An Bình, bà Linh từng có thời gian làm việc tại EY Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn tài chính - ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, ﻿tính chung 6 tháng đầu năm, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 443 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 226 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 3 lần so với nửa đầu năm 2025. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.