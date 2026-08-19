Chứng khoán NH Việt Nam ra mắt giao dịch Chứng khoán Phái sinh

Ngày 19/08/2026 , Chứng khoán NH Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Phái sinh với sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty, các đối tác cùng đại diện khách hàng. Với việc ra mắt sản phẩm mới, NHSV tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư, mang đến công cụ giao dịch linh hoạt, giúp nhà đầu tư chủ động nắm bắt cơ hội và quản trị rủi ro trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Hệ thống giao dịch phái sinh của NHSV được đầu tư đồng bộ với dữ liệu thị trường cập nhật theo thời gian thực (real-time), tốc độ xử lý lệnh nhanh, vận hành ổn định và tiêu chuẩn bảo mật cao. Khách hàng có thể thực hiện nộp/rút ký quỹ thuận tiện, quản lý vị thế và theo dõi tài sản dễ dàng. Trong lần ra mắt này, NHSV kết hợp cùng đối tác thanh toán ngân hàng Vietinbank, nỗ lực tạo trải nghiệm giao dịch tối ưu và an toàn nhất cho khách hàng.

Không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mới, tại sự kiện, Tổng Giám đốc Chứng khoán NH Việt Nam – ông Moon Sung Geun khẳng định: " NHSV sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư mạnh mẽ hơn nữa tại thị trường Việt Nam, cam kết không ngừng đa dạng hóa sản phẩm để mang đến các giải pháp đầu tư hiện đại, chuyên nghiệp, và đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững. "

Ưu đãi hấp dẫn nhân dịp ra mắt

Nhân dịp ra mắt, Chứng khoán NH Việt Nam triển khai chương trình "Tiên phong phái sinh – Bứt phá lợi nhuận" dành cho khách hàng tham gia giao dịch phái sinh với nhiều ưu đãi hấp dẫn:

Miễn phí giao dịch chứng khoán phái sinh trong 06 tháng

Tặng 100.000VNĐ cho khách hàng mở tài khoản và thực hiện thành công giao dịch phái sinh đầu tiên.

Tặng thêm 100.000VNĐ cho 300 khách hàng đầu tiên có khối lượng giao dịch từ 10 hợp đồng trở lên.

Chương trình được triển khai nhằm giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí giao dịch, gia tăng hiệu quả đầu tư và có thêm điều kiện trải nghiệm các chiến lược giao dịch đa dạng trên thị trường phái sinh.

Đón đầu cơ hội cùng thị trường phái sinh

Giao dịch chứng khoán phái sinh cho phép nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong cả xu hướng tăng và giảm của thị trường, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư. Với nền tảng giao dịch ổn định cùng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, NHSV kỳ vọng mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch phái sinh thuận tiện, an toàn, hiệu quả.

Việc ra mắt dịch vụ chứng khoán phái sinh là một trong những bước đi chiến lược tiếp theo trong lộ trình phát triển của NHSV tại thị trường Việt Nam, đặc biệt, sau khi công ty hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 2.550 tỷ đồng vào đầu năm nay.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh và sự hậu thuẫn toàn diện từ công ty mẹ tại Hàn Quốc - Công ty Đầu tư chứng khoán NH (NHIS) và Tập đoàn Tài chính NongHyup Hàn Quốc, NHSV tiếp tục khẳng định vị thế vững vàng, không ngừng nâng cấp hạ tầng công nghệ và tối ưu năng lực vận hành và mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tuyến tại qua ứng dụng NHSV Pro, hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1055. Chi tiết chương trình ưu đãi, vui lòng xem tại: https://phaisinh.nhsv.vn

