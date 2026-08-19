Giá vàng bạc 19/8: Phú Quý, Doji, SJC điều chỉnh giảm sâu, vàng miếng chạm đáy

Giá vàng hôm nay 19/8: Bốc hơi mạnh 1,6 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng hôm nay chứng kiến đà giảm thẳng 1,6 triệu đồng/lượng từ mốc đỉnh ngắn hạn 144,8 triệu đồng/lượng (phiên 18/08) xuống còn 142,7 triệu đồng/lượng trong sáng 19/08, chính thức "đánh đắm" đáy cũ 143,3 triệu đồng/lượng (xác lập ngày 15/08) để thiết lập mặt bằng giá thấp nhất trong vòng 7 ngày. Chiều mua vào tụt sâu xuống 139,7 triệu đồng/lượng (thấp hơn đáy cũ 600.000 đồng/lượng) đã chính thức đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng duy trì suốt nhiều phiên qua.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng đứng ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Loại Phú Quý 1 Lượng 99.9 giao dịch quanh mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, loại 999.9 niêm yết ở mức 137 - 142triệu đồng/lượng, trang sức 999 đạt 136,9 - 141,9 triệu đồng/lượng, trang sức 99 ở mức 135,63 - 140,58 triệu đồng/lượng và trang sức 98 giao dịch tại 134,26 - 139,16 triệu đồng/lượng.

Riêng dòng vàng phi SJC, chiều mua vào ghi nhận 135 triệu đồng/lượng (loại 999.9) và 134,5 triệu đồng/lượng (loại 999.0).﻿

Giá vàng hôm nay 19/8 giảm mạnh.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM), giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L, 1KG hiện đang niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Các sản phẩm nhẫn tròn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào)và 14,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại hệ thống Tập đoàn DOJI, bảng giá vàng niêm yết ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 13,97 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 14,27 triệu đồng/chỉ (bán ra). Đối với dòng Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL, Doji niêm yết giá mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá ghi nhận đà lao dốc rất rõ rệt khi đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với phiên trước. Cụ thể, sản phẩm Kim Gia Bảo Gift 24K niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hiện tại, biên độ chênh lệch mua - bán đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại SJC, Doji, Phú Quý dao động từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/lượng). Tại Bảo Tín Mạnh Hải, chênh lệch chiều mua - bán dòng Kim Gia Bảo 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn TradingView (mã XAU/USD) ghi nhận ở mức 4.355,39 USD/ounce, tăng nhẹ +0,48% (tương đương tăng 20,93 USD/ounce) trong phiên. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng niêm yết hôm nay (chiều bán ra ở mức 26.370 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,5 - 139 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 3,7 đến 4,2 triệu đồng/lượng.

Thị trường giá bạc hôm nay 19/8: Bạc thỏi, bạc miếng quay đầu giảm nhiệt

Cùng chung xu hướng điều chỉnh của thị trường kim loại quý, giá bạc trong nước phiên sáng ngày 19/8 cũng ghi nhận mức giảm nhẹ ở nhiều thương hiệu.

Tại Tập đoàn Phú Quý, Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1Kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 1 lượng cùng giao dịch ở mức 2,254 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,324 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thỏi Phú Quý 1Kg niêm yết ở mức 60,106 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,973 triệu đồng/kg (bán ra). Trong lịch sử giao dịch từ đầu giờ sáng, giá bạc tại Phú Quý có lúc chạm mốc bán ra 62,133 triệu đồng/kg trước khi lùi về mốc quanh 61,97 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tại Phú Quý.

Giá vàng, bạc tại Doji.

Tại Tập đoàn Doji, bảng giá bạc ghi nhận sản phẩm Bạc Doji 99.9 - 1 lượng ở mức 2,249 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,322 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Bạc Doji 99.9 - 5 lượng niêm yết 11,245 triệu đồng (mua vào) và 11,61 triệu đồng (bán ra). Đối với Bạc 999 (dạng miếng, thanh, thỏi), giá mua vào ghi nhận ở mốc 2,071 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm bạc cũng giảm mạnh: Ngân Gia Bảo - Tứ Quý: Mua vào 2,255 triệu đồng/lượng, bán ra 2,653 triệu đồng/lượng.

Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng: Mua vào 2,255 triệu đồng/lượng, bán ra 2,325 triệu đồng/lượng (giảm 34.000 đồng/lượng).