Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng bạc 19/8: Phú Quý, Doji, SJC điều chỉnh giảm sâu, vàng miếng chạm đáy

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng bạc 19/8: Phú Quý, Doji, SJC điều chỉnh giảm sâu, vàng miếng chạm đáy

Đà giảm mạnh giá vàng bạc hôm nay ở tất cả các thương hiệu lớn như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC...

Giá vàng hôm nay 19/8: Bốc hơi mạnh 1,6 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng hôm nay chứng kiến đà giảm thẳng 1,6 triệu đồng/lượng từ mốc đỉnh ngắn hạn 144,8 triệu đồng/lượng (phiên 18/08) xuống còn 142,7 triệu đồng/lượng trong sáng 19/08, chính thức "đánh đắm" đáy cũ 143,3 triệu đồng/lượng (xác lập ngày 15/08) để thiết lập mặt bằng giá thấp nhất trong vòng 7 ngày. Chiều mua vào tụt sâu xuống 139,7 triệu đồng/lượng (thấp hơn đáy cũ 600.000 đồng/lượng) đã chính thức đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng duy trì suốt nhiều phiên qua.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng đứng ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Loại Phú Quý 1 Lượng 99.9 giao dịch quanh mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, loại 999.9 niêm yết ở mức 137 - 142triệu đồng/lượng, trang sức 999 đạt 136,9 - 141,9 triệu đồng/lượng, trang sức 99 ở mức 135,63 - 140,58 triệu đồng/lượng và trang sức 98 giao dịch tại 134,26 - 139,16 triệu đồng/lượng.

Riêng dòng vàng phi SJC, chiều mua vào ghi nhận 135 triệu đồng/lượng (loại 999.9) và 134,5 triệu đồng/lượng (loại 999.0).﻿

Giá vàng hôm nay 19/8 giảm mạnh.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM), giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L, 1KG hiện đang niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Các sản phẩm nhẫn tròn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào)và 14,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại hệ thống Tập đoàn DOJI, bảng giá vàng niêm yết ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 13,97 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 14,27 triệu đồng/chỉ (bán ra). Đối với dòng Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL, Doji niêm yết giá mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá ghi nhận đà lao dốc rất rõ rệt khi đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với phiên trước. Cụ thể, sản phẩm Kim Gia Bảo Gift 24K niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hiện tại, biên độ chênh lệch mua - bán đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại SJC, Doji, Phú Quý dao động từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/lượng). Tại Bảo Tín Mạnh Hải, chênh lệch chiều mua - bán dòng Kim Gia Bảo 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn TradingView (mã XAU/USD) ghi nhận ở mức 4.355,39 USD/ounce, tăng nhẹ +0,48% (tương đương tăng 20,93 USD/ounce) trong phiên. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng niêm yết hôm nay (chiều bán ra ở mức 26.370 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,5 - 139 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 3,7 đến 4,2 triệu đồng/lượng.

Thị trường giá bạc hôm nay 19/8: Bạc thỏi, bạc miếng quay đầu giảm nhiệt

Cùng chung xu hướng điều chỉnh của thị trường kim loại quý, giá bạc trong nước phiên sáng ngày 19/8 cũng ghi nhận mức giảm nhẹ ở nhiều thương hiệu.

Tại Tập đoàn Phú Quý, Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1Kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 1 lượng cùng giao dịch ở mức 2,254 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,324 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thỏi Phú Quý 1Kg niêm yết ở mức 60,106 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,973 triệu đồng/kg (bán ra). Trong lịch sử giao dịch từ đầu giờ sáng, giá bạc tại Phú Quý có lúc chạm mốc bán ra 62,133 triệu đồng/kg trước khi lùi về mốc quanh 61,97 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tại Phú Quý.

Giá vàng, bạc tại Doji.

Tại Tập đoàn Doji, bảng giá bạc ghi nhận sản phẩm Bạc Doji 99.9 - 1 lượng ở mức 2,249 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,322 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Bạc Doji 99.9 - 5 lượng niêm yết 11,245 triệu đồng (mua vào) và 11,61 triệu đồng (bán ra). Đối với Bạc 999 (dạng miếng, thanh, thỏi), giá mua vào ghi nhận ở mốc 2,071 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm bạc cũng giảm mạnh: Ngân Gia Bảo - Tứ Quý: Mua vào 2,255 triệu đồng/lượng, bán ra 2,653 triệu đồng/lượng.

  • Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng: Mua vào 2,255 triệu đồng/lượng, bán ra 2,325 triệu đồng/lượng (giảm 34.000 đồng/lượng).
  • Bạc thỏi 1 kg: Mua vào 60,134 triệu đồng/kg, bán ra 62 triệu đồng/kg (giảm mạnh 907.000 đồng/kg so với phiên trước).

Theo Hoàng Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp dầu khí đứng trước “núi việc” 7 tỷ USD, lợi nhuận sẽ ra sao?

Một doanh nghiệp dầu khí đứng trước “núi việc” 7 tỷ USD, lợi nhuận sẽ ra sao? Nổi bật

“Dòng tiền lớn” bán ròng 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia lý giải nguyên nhân

“Dòng tiền lớn” bán ròng 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia lý giải nguyên nhân Nổi bật

Kinh Bắc muốn chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ

Kinh Bắc muốn chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ

10:15 , 19/08/2026
Giá bạc giảm mạnh, một thế lực tranh thủ "gom" hơn 70 tấn

Giá bạc giảm mạnh, một thế lực tranh thủ "gom" hơn 70 tấn

10:07 , 19/08/2026
Quỹ vàng lớn nhất thế giới bất ngờ bán mạnh khi giá biến động dữ dội

Quỹ vàng lớn nhất thế giới bất ngờ bán mạnh khi giá biến động dữ dội

09:44 , 19/08/2026
Thu nhập "khủng" của loạt CEO công ty chứng khoán đình đám: Có người nhận gần 5 tỷ đồng chỉ sau nửa năm

Thu nhập "khủng" của loạt CEO công ty chứng khoán đình đám: Có người nhận gần 5 tỷ đồng chỉ sau nửa năm

09:24 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên