Kinh Bắc muốn chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (MCK: KBC) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM và cổ đông, công bố thông tin bất thường liên quan đến trái phiếu.

Cụ thể, ngày 17/8/2026, HĐQT KBC ban hành Nghị quyết HĐQT số 1708/2026/KBC/NQ-HĐQT thông qua việc chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành.

Tổng mệnh giá chào bán tối đa 700 tỷ đồng trái phiếu mã KBCL12601 (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu); kỳ hạn 3 năm.

Mục đích sử dụng là để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm gồm: tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ chức phát hành và/hoặc tài sản hợp pháp của bên thứ ba (nếu có).

Ảnh minh họa: KBC

Trong một diễn biến khác, Công ty CP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC trong thời gian từ 29/7 tới 26/8/2026 nhằm mục đích đầu tư tài chính.

Nếu hoàn tất việc mua vào, doanh nghiệp này sẽ tăng sở hữu từ 86,55 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 9,19% vốn lên mức 96,55 triệu cổ phiếu, chiếm 10,25% vốn Kinh Bắc.

Được biết, Chủ tịch HĐQT KBC ông Đặng Thành Tâm cũng đồng thời là Giám đốc và cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Công ty CP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương. Con gái ông Đặng Thành Tâm là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là Thành viên HĐQT Kinh Bắc và Công ty CP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương.

Theo báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, ông Đặng Thành Tâm trực tiếp sở hữu 52,11 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng 5,5% vốn Kinh Bắc. Trong khi đó, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm giữ 13,33 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,46% vốn Kinh Bắc.