FPTS muốn vay ngân hàng hạn mức 1.500 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS) vừa công bố Quyết định của Chủ tịch HĐQT liên quan đến kế hoạch vay vốn tại ngân hàng.

Cụ thể, hạn mức tín dụng của FPTS ở mức 1.500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Doanh nghiệp dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Techcombank.

Mục đích đầu tư là đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ; đầu tư tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ;...

Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm giải ngân được quy định cụ thể trên Đề nghị giải ngân kiêm Khế ước Nhận nợ được lập theo mỗi lần rút vốn vay, theo quy định về lãi suất của Ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Trước đó, FPTS cũng công bố Nghị quyết HĐQT về thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn (vay theo hạn mức tín chấp và có tài sản đảm bảo) là 2.000 tỷ đồng, hiệu lực của hạn mức này đến hết ngày 31/12/2026.

Thời hạn vay không quá 6 tháng/mỗi khế ước nhận nợ. Riêng đối với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ kỳ hạn tối đa là 3 tháng/mỗi khế ước nhận nợ.

Lãi suất vay và phí được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo quy định của ACB và được ghi trên từng Giấy nhận nợ. FPTS dự kiến dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho ACB.

Tài sản bảo đảm cho hạn mức vay nêu trên gồm trái phiếu, hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của FPTS tại ACB/phát hành bởi các Tổ chức tín dụng được ACB chấp thuận để cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ theo hạn mức tín dụng tại ACB theo các điều kiện cấp tín dụng của ACB.

Được biết, mục đích vay vốn của FPTS nhằm bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành; đầu tư mua Trái phiếu Chính phủ; hoàn vốn các giao dịch mua/đầu tư Trái phiếu Chính phủ; mua đầu tư trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành và bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo quy định của ACB từng thời kỳ).

Về tình hình kinh doanh, FPTS vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với doanh thu hoạt động 239 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động giảm nhưng chi phí hoạt động trong kỳ lại tăng gần 40% lên mức 137 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản vay tăng gấp đôi lên gần 83 tỷ đồng.

Kết quả, FPTS báo lợi nhuận trước thuế kỳ này gần 85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 61 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 62% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPTS mang về 551 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm gần 9% so với cùng kỳ. Cũng bởi sự suy yếu của hoạt động tự doanh và áp lực chi phí nên lợi nhuận trước thuế ghi nhận 258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 214 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 34,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của FPTS ghi nhận 11.280,2 tỷ đồng, tăng 15,5% sau 6 tháng đầu năm.