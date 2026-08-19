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Cao su Tây Ninh (TRC) chính thức chốt ngày trả cổ phiếu thưởng “khủng” tỷ lệ 1:3

| | Thị trường chứng khoán

Cao su Tây Ninh (TRC) chính thức chốt ngày trả cổ phiếu thưởng “khủng” tỷ lệ 1:3

Cao su Tây Ninh (TRC) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 16/9/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/9/2026.

Theo phương án được công bố, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) dự kiến phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:3. Tương ứng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu TRC tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị số cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lên tới 900 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được Cao su Tây Ninh trích từ quỹ đầu tư phát triển, căn cứ số liệu trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Cao su Tây Ninh sẽ tăng gấp 4 lần, từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Đợt phát hành cổ phiếu thưởng diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Cao su Tây Ninh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Trong quý II/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 127 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 20,6%, lên hơn 42 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc biên lợi nhuận gộp cải thiện, từ 31,3% cùng kỳ lên 33,6%, cùng với khoản thu nhập khác tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cao su Tây Ninh ghi nhận 141,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,7% so với mức 105,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do trong kỳ phát sinh doanh thu từ bán cây cao su thanh lý và nhượng quyền khai thác mủ.

Cổ phiếu TRC hiện đang nằm ở vùng đỉnh giá cao nhất lịch sử niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 14/8, cổ phiếu TRC giảm 2,78% xuống 80.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 118 nghìn đơn vị.

Ở mức giá này, TRC hiện là cổ phiếu cao su có thị giá cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vốn hóa thị trường của Cao su Tây Ninh hiện đạt khoảng 2.415 tỷ đồng.

Theo Mạnh Đại

Nhịp sống thị trường

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