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Báo lãi tăng vọt, một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức tiền mặt cao nhất 7 năm

| | Thị trường chứng khoán

Báo lãi tăng vọt, một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức tiền mặt cao nhất 7 năm

Mức cổ tức tăng mạnh được đưa ra sau khi kết quả kinh doanh của Logistics Vicem cải thiện rõ rệt.

CTCP Logistics Vicem (HoSE: HTV) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/8 để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 25/9/2026.

Với hơn 13,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Logistics Vicem dự kiến chi khoảng 19,7 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Mức 15% cao hơn đáng kể so với 3% của cả năm 2024 và 2023, đồng thời là mức cổ tức tiền mặt cao nhất của doanh nghiệp trong 7 năm qua, kể từ năm 2018.

Logistics Vicem tiền thân là Xí nghiệp Vận tải, thành lập năm 1994 và chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2000. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ, trong đó vận tải đường thủy chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.

Mức cổ tức tăng mạnh được đưa ra sau khi kết quả kinh doanh của Logistics Vicem cải thiện rõ rệt. Năm 2025, doanh thu doanh nghiệp đạt 273 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng 73%.

Sang năm 2026, kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận tích cực. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Logistics Vicem đạt 148 tỷ đồng doanh thu và 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14% và 44%, tương ứng hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu và hơn 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Mai Chi

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