Sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán, thanh khoản tiếp tục “teo tóp”

Áp lực từ thị trường quốc tế tiếp tục phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư trong nước. Trong phiên 18/8, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm khi lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, trong bối cảnh lo ngại lạm phát kéo dài và giá dầu neo cao.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng chịu áp lực bán, góp phần khiến diễn biến thị trường quốc tế trở nên tiêu cực hơn.

Lợi suất trái phiếu tăng khi giới đầu tư lo ngại giá dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Giá dầu WTI tăng 0,5% trong phiên 19/8, lên 84,94 USD/thùng, sau khi đã tăng mạnh trong phiên trước đó.

Diễn biến kém tích cực từ thị trường quốc tế nhanh chóng tác động tới tâm lý nhà đầu tư trong nước. VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, sau đó có thời điểm hồi phục vượt mốc tham chiếu nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện đầu phiên.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục nhanh chóng bị chặn lại khi áp lực bán gia tăng. Phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index vận động dưới tham chiếu và có thời điểm chịu sức ép giảm mạnh.

Lực cầu “bắt đáy” chỉ xuất hiện rõ hơn về cuối phiên, giúp thu hẹp phần nào mức giảm của chỉ số chính.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,33 điểm, xuống 1.726,69 điểm. Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt gần 13.900 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện. Một số mã giảm trên 1% gồm VCB, CTG, MSB và BVB. Ở chiều giảm nhẹ hơn, STB, HDB, VIB, VPB, SHB, BID và OCB cũng đồng loạt mất giá.

Ngược dòng, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì được sắc xanh như TCB, LPB, ACB, TPB và KLB, song mức tăng chủ yếu quanh 1%, chưa đủ tạo lực đỡ đáng kể cho toàn ngành.

Thị trường chứng khoán "chìm" trong sắc đỏ ở phiên 19/8.

Cổ phiếu bất động sản cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh. Nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt giảm như VRE giảm 1,24%, TCH giảm 1,69%, PDR giảm 1,24%, KDH giảm 1,69%, DIG giảm 1,89%, BCM giảm 1,82% và NLG giảm 1,49%.

Trong khi SIP và VPI là hai cổ phiếu vốn hóa lớn hiếm hoi duy trì được sắc xanh, với mức tăng dưới 1%.

Áp lực bán lan rộng sang nhóm chứng khoán. VND giảm 1,56%, HCM giảm 1%, CTS giảm 1,14% và FTS giảm 1,6%.

Tại các nhóm ngành khác, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng gây sức ép lên chỉ số như BSR giảm 1,84%, FRT giảm 1,45%, GEX giảm 1,2%, GEE giảm 4,42% và GMD giảm 1,13%.

Trong bối cảnh sắc đỏ chiếm ưu thế, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được đà tăng và phần nào hạn chế mức giảm của VN-Index. Đáng chú ý, VNM tăng 1,61%, VGC tăng 1,24%, DGW tăng 2,89% và PNJ tăng 1,85%.

Hôm nay, khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 700 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 136 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu STB (122,54 tỷ đồng), cổ phiếu VPB (98,57 tỷ đồng), cổ phiếu GMD (93,05 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị hơn 61 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu DGW (47,7 tỷ đồng), cổ phiếu FRT (33,29 tỷ đồng), cổ phiếu VIX (23,15 tỷ đồng), …

Diễn biến phiên 19/8 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Không chỉ chịu sức ép từ diễn biến quốc tế, dòng tiền trong nước cũng chưa cho thấy sự trở lại rõ nét khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp.

Có thể thấy, trong ngắn hạn, khả năng thị trường hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của lực cầu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khi thanh khoản chưa được cải thiện, các nhịp hồi phục vẫn có thể đối mặt với áp lực bán gia tăng.