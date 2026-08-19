Loạt doanh nghiệp bị phạt nặng vì chậm công bố nhiều báo cáo, giao dịch "chui" với bên liên quan

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 4 doanh nghiệp, tổng số tiền phạt lên tới 717,5 triệu đồng.

Trong đó, CTCP Điện nhẹ viễn thông chịu mức phạt 322,5 triệu đồng cho 3 hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố dưới 15 ngày một số tài liệu như báo cáo tình hình quản trị năm 2025, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và 2025; đồng thời chậm từ 15 ngày trở lên đối với báo cáo tình hình quản trị năm 2024, báo cáo thường niên năm 2024-2025 và báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2024-2025.

Điện nhẹ viễn thông còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, công ty phát sinh giao dịch mua dịch vụ trị giá gần 16,7 triệu đồng với CTCP Đầu tư CMC, thuê tài sản hơn 16,3 triệu đồng với Chi nhánh CTCP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt - Xí nghiệp dịch vụ và xây dựng, cùng giao dịch vay 4,5 triệu đồng với bà Vương Thị Thanh Huyền. Đây là các bên có liên quan hoặc người nội bộ công ty nhưng các giao dịch không có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt thêm 112,5 triệu đồng do không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

Một doanh nghiệp khác bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng là Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP .

Công ty bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/1/2026 liên quan việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị phạt 125 triệu đồng liên quan một giao dịch với bên liên quan. Theo quyết định xử phạt, công ty đã ký hợp đồng thuê tài sản vào tháng 5/2022, thời hạn 10 năm từ tháng 6/2022 đến hết tháng 5/2032 với CTCP Tập đoàn Onsen Fuji.

Ông Nguyễn Hoàng Linh là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam, đồng thời là cổ đông lớn của Onsen Fuji. Tuy nhiên, công ty không có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan này.

Trong khi đó, CTCP Xây lắp Hải Long bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu trong nhiều năm.

Danh sách gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024 và 2025; báo cáo thường niên cùng giai đoạn; nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên từ năm 2023 đến năm 2026, cùng nhiều báo cáo tình hình quản trị công ty từ năm 2022 đến năm 2025.

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam cũng nhận mức phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, chủ yếu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Trung Nam chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu như kết quả chào bán trái phiếu, tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính, tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với một số báo cáo về sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn 2021-2022.