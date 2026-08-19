Phát hiện gần 24 kg vàng tại sân bay “Xứ sở vạn đảo”

Theo Indonesia Business Post, Tổng cục Hải quan và Thuế vụ Indonesia phối hợp với lực lượng an ninh hàng không (Avsec) tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta vừa triệt phá hai vụ vận chuyển vàng trái phép qua Nhà ga số 3.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 23,793 kg vàng, với giá trị thị trường ước tính khoảng 63 tỷ rupiah, tương đương 3,9 triệu USD.

Đáng chú ý, hai vụ việc sử dụng những phương thức cất giấu hoàn toàn khác nhau.

Trong vụ thứ nhất, vàng được giấu bằng nhiều cách, từ hành lý xách tay, quần áo được chỉnh sửa cho đến gắn trực tiếp trên người. Một phần vàng thậm chí được cất giấu bên trong cơ thể hành khách.

Ở vụ thứ hai, số vàng được đưa qua khu vực hoạt động nội bộ của sân bay với sự hỗ trợ của một nhân viên phục vụ mặt đất, trước khi được chuyển cho một hành khách tại khu vực khởi hành quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho rằng lực lượng hải quan cần tiếp tục nâng cao năng lực và thích ứng với những thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi.

“ Hải quan, với vai trò là lực lượng bảo vệ biên giới Indonesia, phải không ngừng nâng cao năng lực và luôn đi trước một bước trong việc nhận diện các phương thức buôn lậu ngày càng phát triển ”, ông Purbaya phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/8.

7 hành khách bị giữ, thu 41 miếng vàng

Vụ việc đầu tiên được phát hiện khi lực lượng an ninh hàng không và hải quan chú ý tới một công dân Trung Quốc có dấu hiệu mang vàng trong hành lý xách tay tại khu vực khởi hành của Nhà ga số 3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi có các miếng vàng hình trụ hoặc hình quả trứng.

Trong quá trình kiểm tra mở rộng, máy quét cơ thể phát hiện dấu hiệu bất thường ở một hành khách khác. Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy những miếng vàng hình trụ được giấu trong đồ lót đã qua chỉnh sửa.

Hải quan tiếp tục phân tích dữ liệu hành khách thông qua Đơn vị Phân tích Hành khách (PAU) và phát hiện hai người này có khả năng liên quan tới một số hành khách khác cùng di chuyển trên hai chuyến bay tới Hong Kong là CX798 và GA860.

Năm hành khách khác sau đó được giữ lại để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm các miếng vàng hình quả trứng được cất giấu tại những vị trí nhạy cảm trên cơ thể, bên cạnh số vàng được giấu trong đồ lót đã chỉnh sửa.

Tổng cộng, 7 hành khách bị tạm giữ. Cơ quan chức năng thu giữ 41 miếng vàng với tổng trọng lượng 17,436 kg, trị giá ước tính khoảng 46 tỷ rupiah, tương đương 2,9 triệu USD.

Kết quả kiểm tra bằng máy phân tích khoáng vật huỳnh quang tia X (XRF) cho thấy toàn bộ số vàng bị thu giữ có độ tinh khiết 99,99%, tương đương vàng 24K.

Cơ quan chức năng xác định 7 hành khách có dấu hiệu cấu thành hành vi buôn lậu hàng xuất khẩu theo quy định của pháp luật hải quan Indonesia.

Nhân viên sân bay tiếp tay đưa hơn 6 kg vàng ra ngoài

Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng hải quan tại sân bay Soekarno-Hatta tiếp tục phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép khác.

Lần này, một nhân viên phục vụ mặt đất bị phát hiện mang vàng qua tuyến đường dành riêng cho nhân viên, hay khu vực bốc xếp hàng hóa, với mục đích giao cho một hành khách chuẩn bị lên chuyến bay EK357 của Emirates tới Dubai.

Lực lượng chức năng thu giữ 7 thỏi vàng đúc có tổng trọng lượng 6,357 kg, trị giá thị trường khoảng 17 tỷ rupiah, tương đương 1,1 triệu USD.

Số vàng được cất trong ba lô và hành lý cabin nhưng không có các giấy tờ hải quan theo quy định.

Theo Bộ trưởng Purbaya, hoạt động giám sát hải quan hiện không thể chỉ dựa vào kiểm tra vật lý, mà phải kết hợp công nghệ, phân tích rủi ro, dữ liệu hành khách, giám sát thực địa và phối hợp giữa nhiều cơ quan.

“Điều chúng tôi phải làm rõ không chỉ là ai mang số hàng này. Cần xác định chúng đến từ đâu, được vận chuyển bằng cách nào, sẽ được giao cho ai và còn những người nào khác tham gia”, ông nói.

Hải quan sân bay Soekarno-Hatta hiện phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia và cơ quan thực thi pháp luật của Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản để mở rộng điều tra, đặc biệt là truy tìm nguồn gốc của số vàng.

Chính phủ Indonesia cũng nhắc lại rằng việc đưa vàng ra khỏi nước này phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hải quan và xuất khẩu.

Nhà chức trách khuyến cáo hành khách mang vàng ra nước ngoài phải khai báo với cơ quan hải quan, hoàn thành các nghĩa vụ thuế xuất khẩu nếu có, đồng thời tuân thủ các quy định về hạn chế và cấm xuất khẩu.

Cơ quan chức năng Indonesia cho biết sẽ tiếp tục siết giám sát tại các cửa khẩu, đồng thời tăng cường tuyên truyền để bảo đảm hoạt động xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài được thực hiện hợp pháp và minh bạch.