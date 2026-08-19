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VN-Index hụt hơi, cổ phiếu bất động sản 'đỏ lửa'

| | Thị trường chứng khoán

VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay (19/8) khi áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu lớn. Thanh khoản thấp và khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường.

Thị trường chứng khoán chịu sức ép điều chỉnh khi bên bán chiếm ưu thế. Trong phiên chiều, chỉ số có lúc lùi sát 1.720 điểm trước khi hồi phục một phần vào cuối ngày.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,33 điểm (0,31%), xuống 1.726 điểm. Đáng chú ý, dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự nhập cuộc rõ rệt. Thanh khoản HoSE chỉ tiệm cận 15.000 tỷ đồng.

Tâm điểm của phiên giao dịch nằm ở nhóm bất động sản khi sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện. Toàn nhóm có 55 mã giảm giá, trong khi chỉ 12 mã tăng. NTL trở thành một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất khi mất gần 7%. BCM giảm gần 3%; DIG, TCH và KDH cùng giảm quanh 2%. NVL, VRE, PDR và NLG cũng đồng loạt giảm trên 1%.

VN-Index hụt hơi, cổ phiếu bất động sản 'đỏ lửa'- Ảnh 1.

Nhóm bất động sản ngập trong sắc đỏ.

Một số điểm sáng vẫn xuất hiện như CLI tăng gần 3%, VPI tăng gần 1% và VGC tăng nhẹ, song chưa đủ sức thay đổi bức tranh chung.

Áp lực bán cũng lan sang ngân hàng và chứng khoán. VCB, CTG, MSB và BVB giảm giá, trong khi VND mất 1,56%, HCM giảm 1% và FTS giảm 1,6%. "Tân binh" nhóm chứng khoán LPS kết phiên đứng tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, LPB, VNM, HPG, TCB góp phần hạn chế mức giảm của VN-Index. Trong phiên thị trường điều chỉnh, PNJ "ngược dòng" tăng gần 2%. Đáng chú ý, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management đại diện vừa thông báo trở thành cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trong giai đoạn 5-14/8, nhóm này đã mua thêm khoảng 1,63 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng sở hữu lên 25,81 triệu đơn vị, chiếm 5,04% vốn PNJ.

Vanguard là công ty quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, chỉ sau BlackRock, với khoảng 12.800 tỷ USD đang quản lý tính đến cuối tháng 4/2026.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 685 tỷ đồng. VIC bị bán mạnh nhất với khoảng 136 tỷ đồng, tiếp theo là STB gần 123 tỷ đồng và VPE gần 99 tỷ đồng. Một số mã khác như GMD, VCE và MSN cũng chịu áp lực bán đáng kể.

Ở chiều mua, VNM được khối ngoại gom mạnh nhất, với khoảng 61 tỷ đồng. DGW và FRT lần lượt được mua ròng gần 48 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

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