HoSE thông báo ngày chốt quyền mua gần 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi của CII

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) sẽ thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi mang mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định là 26/8/2026, trong khi ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền mua là 27/8/2026.

Theo phương án phát hành, trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, lãi suất của trái phiếu được áp dụng ở mức 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ kỳ tính lãi thứ 13 trở đi, lãi suất cố định sẽ được điều chỉnh lên 14,5%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.

Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 10:1, tương ứng mỗi cổ phiếu đang lưu hành được phân bổ một quyền mua và 10 quyền mua sẽ được đăng ký mua một trái phiếu chuyển đổi. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần.

Theo kế hoạch, thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026. Cổ đông có thể đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026. Số trái phiếu phát hành thuộc loại được tự do chuyển nhượng.

CII cho biết số lượng trái phiếu phân bổ cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số trái phiếu phát hành không vượt quá kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với lượng trái phiếu lẻ và phần trái phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ xem xét phân phối cho các nhà đầu tư khác thông qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán VietCap.

Đáng chú ý, kế hoạch huy động vốn mới được CII công bố trong bối cảnh kết quả kinh doanh chưa có nhiều khởi sắc. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 48% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt hơn 43.473 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 1.619 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm.

Trong khi đó, quy mô nợ tiếp tục phình to. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đến cuối quý II lên hơn 30.518 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính tăng thêm hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 24.534 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm 6.063 tỷ đồng và vay dài hạn 18.471 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí tài chính cũng là một yếu tố đáng lưu ý. Riêng trong nửa đầu năm, CII phải chi khoảng 732 tỷ đồng để thanh toán lãi vay, cho thấy áp lực từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn ở mức cao.

Cùng với các khoản vay, trái phiếu tiếp tục là kênh huy động vốn được CII đẩy mạnh. Tại cuối quý II/2026, dư nợ trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm.