Một công ty chứng khoán "rót" gần 1.000 tỷ đồng vào một mã ngân hàng, tạm lãi hơn trăm tỷ

CTCP Chứng khoán Everest (Mã: EVS) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, hé lộ danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

Cụ thể, tại ngày 30/6/2026, EVS ghi nhận giá mua cổ phiếu NVB ở mức hơn 999 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoảng 403 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, giá vốn khoản đầu tư vào NVB đã tăng thêm gần 596 tỷ đồng.

Theo giá thị trường tại thời điểm cuối quý 2, số cổ phiếu NVB mà EVS nắm giữ có giá trị khoảng 1.109 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi 110 tỷ đồng đối với khoản đầu tư này.

(Nguồn: BCTC bán niên soát xét 2026 của EVS).

NVB cũng áp đảo hoàn toàn các khoản đầu tư còn lại trong danh mục cổ phiếu niêm yết của EVS. Tại ngày 30/6, tổng giá mua nhóm cổ phiếu niêm yết của công ty đạt khoảng 1.174 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường ở mức hơn 1.350 tỷ đồng. Như vậy, riêng NVB đã chiếm khoảng 85% tổng giá vốn của danh mục cổ phiếu niêm yết.

Ngoài NVB, một khoản đầu tư lớn khác là cổ phiếu GMA với giá mua hơn 161 tỷ đồng và giá trị thị trường gần 228 tỷ đồng, tạm ghi lãi khoảng 67 tỷ đồng tại mã này.

Các cổ phiếu còn lại có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Danh mục của EVS còn xuất hiện HUT, HHV, VNM, NAB, POW, HCM, LCG, FCN, PVT và MBB.

Tính chung, danh mục cổ phiếu niêm yết của EVS ghi nhận chênh lệch đánh giá tăng hơn 177 tỷ đồng, trong khi phần chênh lệch đánh giá giảm chỉ khoảng 913 triệu đồng.

Trên thị trường, ﻿cổ phiếu NVB giao dịch trên HNX với giá đóng cửa phiên 19/8 ở mức 11.900 đồng/cp, tương ứng giảm khoảng 12,5% so với hồi đầu năm. Mức giảm mạnh ghi nhận trong tháng 7, chỉ riêng trong tháng này, thị giá NVB đã giảm tới 22% giá trị.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của EVS đạt 290 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ. EVS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng, tăng 440% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ.