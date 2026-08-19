Đang đào cống, nhóm công nhân bất ngờ phát hiện "kho vàng"

Một nhóm công nhân xây dựng tại thành phố Dendermonde, Bỉ vừa gây chú ý khi tình cờ phát hiện một kho vàng khổng lồ trong quá trình cải tạo một tòa nhà cũ.

Theo Wall Street Journal (WSJ), nhóm gồm 8 công nhân đang thi công hệ thống thoát nước tại khu đất của một nhà máy bia cũ thì thiết bị khoan bất ngờ mắc vào một vật kim loại. Khi kiểm tra, họ phát hiện đó là vàng.

Người đầu tiên chú ý tới số vàng là Kobe, một sinh viên 18 tuổi đang làm việc thời vụ trong kỳ nghỉ hè.

Ban đầu, Kobe thậm chí tưởng những vật nằm lẫn trong đất chỉ là các đồng xu 1 euro. Tuy nhiên, khi tiếp tục đào, nhóm công nhân nhìn thấy thêm vàng miếng và nhanh chóng nhận ra họ vừa chạm tới một kho báu có giá trị rất lớn.

Kết quả kiểm kê sau đó cho thấy kho báu gồm 49 thỏi vàng cùng hàng loạt đồng tiền vàng , trong đó có những đồng tiền có niên đại từ thời Nữ hoàng Victoria. Tổng giá trị được ước tính khoảng 9 triệu euro, tương đương hơn 10 triệu USD.

Số vàng được cất giấu bên dưới khu vực tầng hầm của một căn biệt thự có từ cuối thế kỷ 19. Công trình này từng thuộc về Theophilus Van Assche, chủ một gia đình kinh doanh bia giàu có tại địa phương. Hoạt động sản xuất bia tại khu vực bắt đầu từ năm 1899 và kéo dài tới năm 1970.

Kho vàng dường như đã được cố tình che giấu, thay vì vô tình bị thất lạc. Theo lời kể của Kobe, số tài sản được đặt trong khu vực đã bị xây kín tại tầng hầm, khiến chúng có thể nằm nguyên tại đây trong nhiều thập kỷ mà không bị phát hiện.

49 thỏi vàng được đưa vào kho bảo mật của Chính phủ

Ngay sau phát hiện, nhóm công nhân dừng công việc và thông báo cho quản lý dự án cũng như cảnh sát.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, thu thập và kiểm kê toàn bộ số vàng. Kho báu nhanh chóng được chuyển tới một kho bảo mật cao của Chính phủ liên bang Bỉ để phục vụ công tác xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu.

Cảnh sát địa phương cũng cảnh báo người dân không nên tìm đến công trường với hy vọng tiếp tục săn kho báu. Nhà chức trách cho biết số vàng được phát hiện đã được di chuyển khỏi hiện trường, trong khi khu vực thi công tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Điều đáng chú ý là tòa nhà nơi kho vàng được tìm thấy hiện do CAW Oost-Vlaanderen, một tổ chức phúc lợi xã hội của Bỉ, quản lý. Công trình đang được cải tạo để phục vụ các hoạt động xã hội, bao gồm văn phòng và nhà ở.

Ai sẽ nhận kho vàng 10 triệu USD?

Một câu hỏi lớn hiện vẫn chưa có lời giải là ai mới thực sự sở hữu số vàng trị giá hàng triệu USD này.

Giới chức Bỉ đang điều tra nguồn gốc kho báu, trước hết để xác định số tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp, tài sản bị đánh cắp hay không. Sau đó, câu chuyện quyền sở hữu có thể trở thành một vấn đề dân sự phức tạp.

Một trong những giả thuyết được nhắc tới là kho vàng có thể từng thuộc sở hữu của gia đình Van Assche - gia đình giàu có đứng sau nhà máy bia trước đây.

Piet Buyse, cựu thị trưởng Dendermonde đồng thời là một nhà nghiên cứu lịch sử địa phương, cho rằng việc gia đình này tích trữ một phần tài sản bằng vàng rồi cất giấu ở nơi an toàn là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nếu còn hậu duệ của gia đình và có thể chứng minh quyền sở hữu, họ cũng có khả năng đưa ra yêu cầu đối với số tài sản.

Ngoài ra, tổ chức đang sở hữu bất động sản và chính những công nhân tìm thấy kho báu cũng có thể trở thành các bên liên quan trong quá trình xác định quyền sở hữu. Theo quy định được các nguồn tin tại Bỉ dẫn lại, chủ sở hữu hợp pháp có thời hạn 5 năm để đưa ra yêu cầu nhận lại tài sản; nếu không xuất hiện người chứng minh được quyền sở hữu, số tài sản có thể được phân chia giữa người phát hiện và chủ bất động sản.

Với Kobe, nam sinh 18 tuổi cho biết nhóm công nhân ngay từ đầu đã hiểu rằng với số lượng vàng lớn như vậy, việc thông báo cho cảnh sát là lựa chọn duy nhất.

Nam sinh không kỳ vọng chắc chắn sẽ được nhận một phần kho báu, nhưng vẫn hy vọng nhóm công nhân có thể được trao một khoản thưởng cho người phát hiện.

Trong khi cuộc điều tra về nguồn gốc và chủ nhân thực sự của 49 thỏi vàng vẫn tiếp tục, phát hiện tình cờ tại một công trường đào đường ống thoát nước đã trở thành câu chuyện gây chú ý tại Bỉ - đặc biệt khi kho báu trị giá hơn 10 triệu USD có thể đã nằm im dưới lòng đất suốt nhiều thập kỷ.