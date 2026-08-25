Phiên 25/8: Một cổ phiếu Bluechips được khối ngoại "gom" gần 400 tỷ đồng

Sau khi bứt phá vào phiên sáng và có thời điểm vượt mốc 1.810 điểm, VN-Index thu hẹp phần lớn đà tăng về cuối phiên. Đóng cửa ngày 25/8, chỉ số VN-Index tăng hơn 3 điểm lên 1.791 điểm. Đáng chú ý, thanh khoản cải thiện rõ rệt với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 17.440 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cộng khi mua ròng 328 tỷ trên toàn thị trường.

﻿Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 285 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 362 tỷ đồng. Theo sau là VIX với 175 tỷ đồng, HCM 64 tỷ đồng, SHB 51 tỷ đồng và VHM 44 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 99 tỷ đồng, tiếp đến là STB 50 tỷ đồng, HPG 49 tỷ đồng, CTG 45 tỷ đồng và DCM 38 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với khoảng 20 tỷ đồng, theo sau là PVS 18 tỷ đồng, SHS 3 tỷ đồng, TNG gần 3 tỷ đồng và C69 hơn 1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng dẫn đầu bởi IDC với khoảng 15 tỷ đồng, tiếp đến là MST gần 2 tỷ đồng, VCS gần 1 tỷ đồng, NTP khoảng 0,4 tỷ đồng và NVB khoảng 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 12,5 tỷ đồng

Chiều mua, MSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 19 tỷ đồng, bỏ xa AIG hơn 2 tỷ đồng và ACV khoảng 1,5 tỷ đồng. VEA và MML cũng nằm trong top mua ròng nhưng giá trị không đáng kể.

Ở chiều bán, QNS đứng đầu với gần 7 tỷ đồng, theo sau là ABB hơn 3 tỷ đồng, SBS khoảng 0,5 tỷ đồng, F88 và PHP cùng khoảng 0,2 tỷ đồng.