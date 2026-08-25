Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp

VN-Index tăng nhẹ phiên 25/8. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên 25/8, VN-Index tăng 2,63 điểm (+0,15%), lên 1.791,41 điểm.

Rổ VN30 ghi nhận tới 24 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Cổ phiếu VIC +2,8% lên 220.500 đồng/cổ phiếu, khớp 10,3 triệu đơn vị, đóng góp tới hơn 10 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu tăng khác còn có SSB nhích hơn 2%, trong khi GVR, LPB, MCH tăng trên dưới 1%.

Ở chiều ngược lại, HPG giảm 2,02%, HDB giảm 1,46%, BSR giảm 2,55%, MWG giảm 1,6%, GAS giảm 1,76%, ACB giảm 1,33%.

Khối ngoại mua ròng 328 tỷ trên toàn thị trường. Trong đó, mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 362 tỷ đồng. Theo sau là VIX với 175 tỷ đồng, HCM 64 tỷ đồng, SHB 51 tỷ đồng và VHM 44 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 99 tỷ đồng, tiếp đến là STB 50 tỷ đồng, HPG 49 tỷ đồng, CTG 45 tỷ đồng và DCM 38 tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 839,7 triệu đơn vị, giá trị 21.380,4 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 5% về khối lượng nhưng tăng hơn 10% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 196 triệu đơn vị, giá trị hơn 3.938 tỷ đồng.

Sàn HNX có 46 mã tăng và 92 mã giảm, HNX-Index giảm 0,54 điểm (-0,19%), xuống 282,65 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 71,2 triệu đơn vị, giá trị 1.072 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 20,9 triệu đơn vị, giá trị 240,6 tỷ đồng.

UpCoM-Index giảm 0,97 điểm (-0,76%), xuống 126,78 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 27,9 triệu đơn vị, giá trị 390,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 7,9 triệu đơn vị, giá trị 86,1 tỷ đồng.