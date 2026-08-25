Một công ty sắp bạo chi cổ tức tiền mặt gấp 6 lần kế hoạch ban đầu

Ngày 8/10 tới đây, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BIC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 12% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu BIC sẽ nhận 1.200 đồng. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 242 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/11/2026.

Đáng chú ý, mức cổ tức 12% gấp nhiều lần tỷ lệ 2% dự kiến được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua trước đó. Theo BIC, quyết định tăng cổ tức được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty này diễn ra tốt hơn dự báo.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, doanh nghiệp ghi nhận 162 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 34% kế hoạch 780 tỷ đồng cả năm mà công ty đã đề ra trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu BIC đóng cửa tại 21.350 đồng/cp.