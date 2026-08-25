Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty sắp bạo chi cổ tức tiền mặt gấp 6 lần kế hoạch ban đầu

| | Thị trường chứng khoán

Một công ty sắp bạo chi cổ tức tiền mặt gấp 6 lần kế hoạch ban đầu

Mức cổ tức ấp nhiều lần kế hoạch từng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua trước đó.

Ngày 8/10 tới đây, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BIC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 12% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu BIC sẽ nhận 1.200 đồng. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 242 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/11/2026.

Đáng chú ý, mức cổ tức 12% gấp nhiều lần tỷ lệ 2% dự kiến được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua trước đó. Theo BIC, quyết định tăng cổ tức được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty này diễn ra tốt hơn dự báo.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, doanh nghiệp ghi nhận 162 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 34% kế hoạch 780 tỷ đồng cả năm mà công ty đã đề ra trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu BIC đóng cửa tại 21.350 đồng/cp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ đông mua IPO Điện Máy Xanh gần hết lãi

Cổ đông mua IPO Điện Máy Xanh gần hết lãi Nổi bật

27 quỹ cùng “đổ tiền” vào một cổ phiếu ngân hàng, mua ròng 4 tháng liên tiếp

27 quỹ cùng “đổ tiền” vào một cổ phiếu ngân hàng, mua ròng 4 tháng liên tiếp Nổi bật

Một cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng hơn 200 tỷ trong phiên 25/8

Một cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng hơn 200 tỷ trong phiên 25/8

19:35 , 25/08/2026
DatVietVAC trước điểm rơi lợi nhuận: Chuỗi IP, concert đồng loạt tăng tốc

DatVietVAC trước điểm rơi lợi nhuận: Chuỗi IP, concert đồng loạt tăng tốc

19:30 , 25/08/2026
Xử phạt công ty sản xuất lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% vi phạm chất lượng

Xử phạt công ty sản xuất lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% vi phạm chất lượng

18:54 , 25/08/2026
Ông Tô Hải mua xong 31 triệu cổ phiếu Vietcap, nâng tổng giá trị nắm giữ lên 4.600 tỷ đồng

Ông Tô Hải mua xong 31 triệu cổ phiếu Vietcap, nâng tổng giá trị nắm giữ lên 4.600 tỷ đồng

18:40 , 25/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên