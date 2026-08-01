Một công ty bất động sản KCN sắp trả cổ tức tiền mặt 12% ngay trong tháng 9

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã: TIP) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). 11/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, ngày thanh toán dự kiến vào 25/9/2026.

Với 65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TIP sẽ cần phải chi khoảng 78 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Ở một diễn biến liên quan, vào tháng 7/2026, TIP đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, qua đó thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân.

Bên cạnh kế hoạch thoái vốn, cổ đông TIP cũng thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An (mã: PAP). Sau khi thanh lý hợp đồng, TIP dự kiến nhận lại hơn 1.100 tỷ đồng từ PAP, bao gồm toàn bộ số tiền thực góp và chi phí sử dụng vốn phát sinh.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, tổng doanh thu của TIP ghi nhận hơn 89 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng 18% xuống còn 58 tỷ đồng.

Theo giải trình, TIP cho biết tổng doanh thu giảm do thu từ hoạt động tài chính giảm 21 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do khoản lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được ghi nhận theo tiến độ thực hiện hợp đồng và đã được ghi nhận một phần vào quý I/2026, trong khi cùng kỳ năm 2025 phần lớn doanh thu này được ghi nhận trong quý II.

Đây chủ yếu là sự khác biệt về thời điểm ghi nhận doanh thu giữa các kỳ, không phản ánh sự suy giảm hiệu quả của hoạt động hợp tác kinh doanh. Thực tế, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ hợp đồng hợp tác đạt 61 tỷ đồng, cơ bản tương đương cùng kỳ năm 2025 (62 tỷ đồng).﻿