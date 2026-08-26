FTSE gọi tên cả MSN và MCH, dòng vốn vào thị trường Việt Nam có thể lớn hơn dự kiến

MSN và MCH cùng bước vào FTSE Global All Cap

Ngày 21/8, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 của FTSE Global Equity Index Series (GEIS). Theo danh mục mới, 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào FTSE Global All Cap, gồm 3 Large Cap, 3 Mid Cap và 21 Small Cap. Trong nhóm Small Cap có cả Masan Group (HOSE: MSN) và Masan Consumer (HOSE: MCH).

Việc hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Masan cùng xuất hiện trong FTSE Global All Cap diễn ra trước một cột mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ chính thức chuyển từ thị trường cận biên sang Secondary Emerging Market từ ngày 21/9/2026.

Việc được đưa vào hệ thống chỉ số quốc tế giúp MSN và MCH mở rộng hiện diện trước nhóm nhà đầu tư toàn cầu theo dõi FTSE. Tuy nhiên, quy mô dòng vốn thực tế vào từng cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng, free float, thanh khoản cũng như hoạt động phân bổ danh mục của các quỹ.

Điểm đáng chú ý sau kỳ rà soát là quy mô dòng vốn tiềm năng dành cho Việt Nam có thể lớn hơn dự báo trước đây. Theo Vietcap, tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap tăng từ khoảng 0,329% lên 0,49%. Trên cơ sở này, Vietcap nâng ước tính dòng vốn liên quan từ khoảng 52.600 tỷ đồng lên gần 78.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD, trong toàn bộ quá trình chuyển đổi. Đây là ước tính của công ty chứng khoán, không phải cam kết dòng vốn của FTSE Russell.

Tăng trưởng kinh doanh tạo thêm nền tảng cho câu chuyện thị trường vốn

Cột mốc FTSE diễn ra trong thời điểm hoạt động kinh doanh của Masan tiếp tục tăng trưởng. Sau 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 63.846 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, tương đương 61–65% kế hoạch doanh thu cả năm được đề xuất điều chỉnh.

Hai động lực tăng trưởng chính là Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) và Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR). cOS đạt 48.753 tỷ đồng doanh thu, tăng 14%, với tăng trưởng được ghi nhận trên nhiều hoạt động kinh doanh tiêu dùng.

Trong đó, MCH, cổ phiếu vừa được bổ sung vào FTSE Global All Cap cùng MSN, đạt doanh thu 18.549 tỷ đồng, tăng 13%. Các ngành hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng, trong đó thực phẩm tiện lợi tăng 17,6%, đồ uống đóng chai tăng 8% và chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 29%.

Ở mảng bán lẻ, WinCommerce đạt 27.201 tỷ đồng doanh thu, tăng 27,1%. Trong 7 tháng, WCM mở mới ròng 668 cửa hàng, đồng thời doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh nền tảng tiêu dùng, MSR đang bổ sung một động lực tăng trưởng mới. Doanh thu 7 tháng của MSR đạt 15.601 tỷ đồng, gấp 3,75 lần cùng kỳ; riêng tháng 7 đạt 4.470 tỷ đồng, gấp 16,2 lần. Trên cơ sở kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch doanh thu năm 2026 từ 93.500–98.000 tỷ đồng lên 98.000–105.000 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 5–7%.

Việc MSN và MCH cùng được bổ sung vào FTSE Global All Cap không đồng nghĩa dòng vốn sẽ tự động chảy vào hai cổ phiếu với một quy mô cố định. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào nhóm Secondary Emerging Market, sự hiện diện trong hệ thống chỉ số FTSE giúp hai cổ phiếu mở rộng khả năng tiếp cận nhóm nhà đầu tư quốc tế.

Với Masan, diễn biến trên tạo ra hai yếu tố để thị trường tiếp tục theo dõi: một bên là khả năng duy trì tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu kinh doanh; bên còn lại là khả năng mở rộng tiếp cận dòng vốn quốc tế khi Việt Nam bước vào giai đoạn nâng hạng.