Tổng lượng vàng trong kho của các quỹ ETF toàn cầu lên cao nhất 6 tháng

Chỉ trong vòng 3 tuần đầu tháng 8, các quỹ ETF trên toàn cầu đã mua ròng 93 tấn vàng, qua đó nâng tổng lượng vàng nắm giữ đến ngày 21/8 lên gần 4.161 tấn. Con số này chỉ còn kém đôi chút so với mức kỷ lục trên 4.170 tấn hồi cuối tháng 2 năm nay. Với xu hướng mua ròng như hiện tại, không loại trừ khả năng lượng vàng trong tay các quỹ ETF sẽ sớm vượt đỉnh.

Trong tổng số gần 4.161 tấn vàng mà các quỹ ETF đang nắm giữ, Bắc Mỹ chiếm 2.081 tấn, tương đương gần một nửa tổng lượng vàng toàn cầu. Châu Âu đứng thứ hai với 1.484 tấn. Như vậy, riêng hai khu vực này đang kiểm soát khoảng 86% lượng vàng nằm trong các quỹ ETF toàn cầu. Trong khi đó, các quỹ tại châu Á đang nắm giữ 521 tấn, tương đương khoảng 12,5%.

Cơ cấu này rất đáng chú ý bởi nó cho thấy dòng vốn ETF vàng vẫn chủ yếu được quyết định bởi các nhà đầu tư phương Tây. Đây cũng là lý do mỗi khi khẩu vị rủi ro tại Mỹ và châu Âu thay đổi, thị trường vàng thường phản ứng khá nhanh.Khu vực châu Á dù chiếm tỷ trọng khiêm tốn hơn nhưng có tốc độ mở rộng khá nhanh.

Đáng chú ý, sự trở lại của dòng tiền ETF diễn ra cùng lúc giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh trong quý 2 và hiện đang giao dịch trên vùng 4.600 USD/oz. Diễn biến này cho thấy mối quan hệ khá rõ giữa giá vàng và dòng vốn ETF. Khi giá giảm hoặc đi ngang trong quý 2, nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài. Nhưng khi giá phục hồi, dòng tiền tổ chức nhanh chóng quay trở lại, tạo thêm lực đẩy cho giá và đồng thời củng cố kỳ vọng về một chu kỳ tăng mới.

Sự phục hồi của vàng trong tháng 8 có nhiều động lực. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ biến động và những lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ đang khiến vàng trở lại vai trò tài sản phòng thủ. Đặc biệt, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài đã góp phần kéo lợi suất giảm trong ngắn hạn và tạo thêm lực hỗ trợ cho vàng.

Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị và lo ngại về sức khỏe tài khóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục khiến nhu cầu đa dạng hóa tài sản gia tăng. Với đặc tính không phụ thuộc vào khả năng thanh toán của bất kỳ chính phủ hay doanh nghiệp nào, vàng tiếp tục được xem là một dạng "bảo hiểm" trong danh mục đầu tư.

Đáng chú ý hơn, dòng tiền ETF đang có dấu hiệu tăng tốc. Điều này tạo ra một vòng xoáy tích cực: giá vàng tăng khiến hiệu suất của các quỹ vàng cải thiện, thu hút thêm nhà đầu tư; dòng tiền mới lại buộc các quỹ ETF phải mua thêm vàng vật chất để đáp ứng lượng chứng chỉ quỹ phát hành, qua đó tạo thêm lực cầu trên thị trường giao ngay.

Nếu dòng tiền vào ETF tiếp tục duy trì trong những tuần tới, việc lượng vàng nắm giữ vượt đỉnh lịch sử hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, thị trường sẽ nhận được một tín hiệu quan trọng: đà tăng của vàng không còn đơn thuần được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ ngắn hạn, mà đang được củng cố bởi nhu cầu phân bổ tài sản của các nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa giá vàng sẽ tăng một mạch. Vàng hiện đã tăng mạnh và đang ở vùng giá cao, trong khi đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là những biến số lớn. Sau khi tiếp cận vùng gần 4.700 USD/oz, vàng đã điều chỉnh nhẹ, phần nào cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu.

Dù vậy, xét trên góc độ dòng tiền, bức tranh hiện tại đang trở nên tích cực hơn rõ rệt. Từ chỗ các quỹ ETF gần như đứng ngoài trong giai đoạn vàng đi ngang và điều chỉnh, dòng vốn đang quay trở lại đúng thời điểm giá vàng lấy lại xu hướng tăng. Đây là một trong những tín hiệu rõ nhất cho thấy "cơn khát vàng" của dòng vốn toàn cầu.