Không phải VIC, đây mới là cổ phiếu chịu tác động thanh khoản lớn nhất khi FTSE giải ngân

Trong báo cáo mới nhất về danh mục FTSE GEIS Việt Nam, Chứng khoán Mirae Asset nhận định tỷ trọng chính thức của Việt Nam dự kiến nằm trong khoảng 0,49%-0,50%. Từ đó, Mirae Asset xây dựng hai kịch bản về lượng vốn thụ động có thể phân bổ vào thị trường Việt Nam.

Ở kịch bản thứ nhất, nếu áp dụng tỷ trọng 0,5% cho cả bốn chỉ số tương ứng, dòng vốn thụ động được ước tính đạt khoảng 3,352 tỷ USD .

Ở kịch bản thứ hai, Mirae Asset xác định tỷ trọng Việt Nam bằng vốn hóa có thể đầu tư của các cổ phiếu Việt Nam được công bố chia cho vốn hóa thị trường mới nhất của từng chỉ số. Theo giả định này, dòng vốn thụ động được ước tính khoảng 1,63 tỷ USD .

Tổng tài sản quản lý của các chỉ số được sử dụng trong mô hình đạt hơn 1.401 tỷ USD. Với phương pháp tính theo vốn hóa điều chỉnh, dòng vốn khi Việt Nam được phân bổ đầy đủ ước đạt khoảng 1,624 tỷ USD . Trong đó, FTSE Global All Cap đóng góp lớn nhất với khoảng 1,122 tỷ USD, tiếp theo là FTSE Emerging All Cap khoảng 313 triệu USD và FTSE All-World khoảng 185 triệu USD.

Tuy nhiên, lượng vốn này sẽ không vào thị trường ngay trong một lần. Theo lộ trình của FTSE, Việt Nam sẽ được đưa vào chỉ số theo 4 đợt tăng dần, gồm 10% vào tháng 9/2026, thêm 20% vào tháng 3/2027, sau đó 35% vào tháng 6/2027 và 35% còn lại vào tháng 9/2027. Hệ số tích lũy qua bốn đợt lần lượt đạt 10%, 30%, 65% và 100%.

Theo kịch bản dòng vốn khoảng 1,624 tỷ USD, đợt đầu tiên với tỷ lệ 10% có thể tương ứng khoảng 162 triệu USD. Ba đợt sau lần lượt được Mirae Asset ước tính khoảng 325 triệu USD, 568 triệu USD và 568 triệu USD.﻿ VIC dự kiến hút dòng vốn lớn nhất, SSB chịu tác động thanh khoản đáng chú ý

Trong danh mục 27 cổ phiếu, VIC hiện có tỷ trọng ước tính lớn nhất trong nhóm Vietnam All Cap, ở mức 30,6%, tiếp đến là VHM với 11,3%, HPG 6,7% và STB 5,2%. Riêng trong nhóm Large & Mid Cap, tỷ trọng ước tính của VIC lên tới 54,8%, VHM 20,1% và HPG 11,9%. Mirae Asset đánh giá trong đợt đầu tiên, VIC dự kiến thu hút lượng vốn thụ động lớn nhất, tiếp theo là VHM, HPG, VPB và STB.

Nếu tính khi phân bổ đầy đủ, dòng vốn thụ động dành cho VIC đạt khoảng 543 triệu USD; VHM khoảng 200 triệu USD và HPG khoảng 118 triệu USD. Một số cổ phiếu khác cũng được ước tính nhận lượng vốn đáng kể như STB 75 triệu USD, VCB 61 triệu USD và MSN 55 triệu USD.

Về thanh khoản, Mirae Asset cho rằng tác động thanh khoản lớn nhất được dự báo tại SSB, tiếp theo là VIC, MCH và VPL.

Việc Việt Nam được đưa vào FTSE GEIS dự kiến hỗ trợ thanh khoản thị trường, gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và củng cố vai trò của Việt Nam trong danh mục khu vực về dài hạn. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử chưa cho thấy giá cổ phiếu luôn tăng một cách nhất quán quanh thời điểm chính thức được đưa vào chỉ số.

Theo lịch trình, kết quả rà soát cuối cùng, bao gồm các điều chỉnh nếu có, dự kiến được công bố ngày 4/9. Ngày 7/9 là thời điểm sửa đổi cuối cùng trong các trường hợp ngoại lệ. Các quỹ và đơn vị theo dõi chỉ số sẽ chuẩn bị tái cân bằng vào ngày 18/9 và thay đổi chính thức có hiệu lực từ phiên giao dịch ngày 21/9/2026.